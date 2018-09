Med et aldersspenn på godt og vel 30 år, kunne det kanskje blitt en eller annen generasjonskløft her. Det har det på ingen måte blitt - veldig langt i fra. Saksofonist og fløytist Morten Halle, 57-årgang, trompeter Gunnar Halle, født i 65, pianist Helge Lien, fra 75-kullet og bassist Christian Meaas Svendsen og trommeslager Andreas Wildhagen, som begge ankom i 88, har funnet fram til en felles kjerne med base i Morten Halles komposisjoner som gjør dette til en av årets store overraskelser.

Morten Halle har vært der helt siden inngangen til 80-tallet - i en rekke flotte konstellasjoner. Han har hele tida fortalt oss at han har hatt noe ganske så spesielt på hjertet og han har gjort det på et varmt, personlig og kompromissløst vis. Til tross for det har Morten Halle fått alt for lite oppmerksomhet både for sitt spill og for sitt kompositoriske univers. Det er sjølsagt leit, men med denne overraskende kvintetten dukker det opp en ny mulighet til å få gjort noe med det.

Halle har gjennom hele sin karriere vært en estetiker og en melodiker av rang. Han har skapt og oppholdt seg i landskap det har vært både spennende og ikke minst behagelig å være tilstede i. Slik fortsetter det sjølsagt også her.

Halle har jobba i årevis med Norges Musikkhøgskole og har hatt ansvaret for å "oppdra" stadig nye generasjoner jazzmusikere. "Kompet" med Lien, Meaas Svendsen og Wildhagen har jeg en mistanke om kommer fra ymse kull der, men Gunnar Halle, som ikke er i slekt med Morten, har sin utdannelse fra København. Uansett så har sjefen Halle sett og skjønt at her fantes det, for de fleste av oss i alle fall, skjulte forbindelseslinjer. Spesielt unggutta Meaas Svendsen og Wildhagen har etablert seg i langt friere og åpnere musikalske settinger, men du verden som de fikser og trives i Halles melodiske og ofte lyriske klangverden også. Lien er for meg en opplest og vedtatt pianist i toppklasse uansett setting - her kommer nok et bevis.

Og så er de to Halle-ene da. Ei ny spennende og særdeles velklingende frontrekke har oppstått. De to kler hverandre på aller beste vis og forteller oss at to Halle blir så mye mer enn en hel. "Jazz Album 2018" og kvintetten Into the Wild Hills har blitt en av årets store positive overraskelser.

