Bare jeg hører navnet Mathias Eick nevnt, så tenker jeg på den vidunderlige tonen han har vært eier av siden jeg hørte han for første gang.

Mathias Eick er til tross for "bare" 38 år her på Tellus, allerede en svært erfaren musikant. Årsaken er at han har vært musiker helt siden før han hadde lært seg den lille gangetabellen. Slik er det når man er født og oppvokst i et godt over gjennomsnittet musikalsk hjem i jazzmetropolen Hof i Vestfold.

Nå er Eick klar med sin fjerde soloskive på det meget velrennomerte tyske selskapet ECM - selskapet som har husa "alle" fra Andersen, Garbarek og Rypdal til Keith Jarrett. Det mer enn antyder hvilken anseelse Eick nyter og det er meget velfortjent.

Eick er en melodiker og estetiker av rang. Han søker, og finner, det vakre uten at det blir søtt av den grunn. Titlene forteller oss hvor opptatt Eick er av familie, mennesker, steder og årstider - alt dette er grunnlaget for de nydelige låtene og stemningene han og bandet hans nok en gang har skapt.

Når han så har med seg elbassist Audun Erlien, trommeduoen Torstein Lofthus og Helge Andreas Norbakken, pianist Andreas Ulvo og fiolinist Håkon Aase, så betyr det at Eick nok en gang har valgt på øverste hylle blant ypperlige og empatiske musikanter. Jeg lar meg spesielt begeistre av det nye stjerneskuddet Håkon Aase - hvilken uttrykksfull fiolinist!

Om det er med den vidunderlige trompettonen eller med stemma - som han kler musikken ordløst med ved flere anledninger - så fortsetter Mathias Eick bare si herlige reise mot seg sjøl og sitt uhyre personlige uttrykk.

