Trio i toppklasse

Det finnes nå mange eksempler på det spennende som skjer der borte i Brexit-land. Pianisten, komponisten og bandlederen Elliot Galvin er så avgjort helt i tetsjiktet.

Mitt første møte med den nå 27 år unge Galvin, som bandleder, kom for to år siden gjennom triovisittkortet "Punch". Jeg har også møtt han i bandet Dinosaur, leda av hans frue, trompeteren Laura Jurd. Der fortalte han oss ummidelbart at han hadde mye originalt å melde i forlengelsen av musikkfilosofien til Django Bates som jeg er ganske sikker på har vært en stor inspirasjonskilde.

Ny trommeslager fra sist er Corrie Dick mens bassist Tom McCredie fortsatt er hjertelig tilstede - her også som gitarist. Det betyr to jevnaldrende og meget lovende og lyttende musikanter som har skjønt hvor Galvin vil med musikken sin og som empatisk stiller opp hele veien.

Galvin har gjennom sine komposisjoner skapt et musikalsk univers som henter fra jazzhistoria og klassisk musikk samtidig som han avgjort hører hjemme i 2018. I tillegg til pianoet inkorporerer han en rekke andre tangentinstrumenter også pluss elektronikk, samt leker (!) og lydspor.

Musikken er melodisk, intens, reflekterende, dynamisk, med mye humor og svært personlig. Elliot Galvin forteller oss enkelt og greit at han er ei stemme vi skal gi mye oppmerksomhet både nå og i åra som kommer.

