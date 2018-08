Uendelig vakkert

Overraskelsene står heldigvis i kø for en privilegert musikkanmelder som er så heldig å være mottaker av masse musikk jeg ikke ante fantes. Den danske vokalisten, komponisten og tekstforfatteren Janne Mark (45) befinner seg i den kategorien, men hun har allerede bekrefta at hun har gjort sitt for at bekjentskapet skal bli både godt og varig.

Janne Mark, som har sunget i Brorsons kirke i sentrale København siden 2000, har flere av sin store inspirasjonskilder like ved. Både Søren Kierkegaard og Hans Christian Andersen er begravet der og det er tydelig at Mark slekter på tankegodset og fortellerkvalitetene til begge. Den store danske salmedikter N.F. S. Grundtvig er heller ikke langt unna - det finnes en stor og sterk tradisjon for akkurat dette i Danmark.

Med ett unntak har Mark skrevet all tekster og all musikk. Hun synger på dansk, men tekstene er gjengitt både på morsmålet og på engelsk i omslagsheftet.

Mark henter hemningsløst fra både hymnetradisjonen, singer/songwriter-verdenen, folkemusikk og fra jazz og setter det sammen til noe som hører hjemme veldig i 2018. Det er hele tida gjort på et varmt, nedpå og inderlig vis - hun får oss til å lytte uten å tvinge oss til det.

Når Mark så har fått sin mangeårige drøm oppfylt og fått innlemma den unike trompetstemma til Stryns store sønn Arve Henriksen, så har "Pilgrim" det meste i seg til å bli et album som vil sette spor etter seg både nå og i mange år fremover. Hun har ellers med seg et ytterst empatisk band bestående av bassisten Esben Eyermann, trommeslageren Jesper Uno Kofoed, lap steelisten Gustaf Ljunggren og pianisten Henrik Gunde Pedersen.

På den eneste hymnen Mark ikke har skrevet her, "Gå stille og tyst", formidler hun det jeg håper ikke skal skje med musikken sin. Jeg håper nemlig at hun skal bli hørt av mange - både troende og alle oss andre. Janne Mark har nemlig noe viktig å melde.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.