Universalgeniet

Håkon Kornstad (40) fortalte oss for rundt 20 år siden at han var et jazzikalsk supertalent med sitt saksofonspill. Så, like overraskende for han som for oss, oppdaga han at det lå en operasanger på lur der også. Hvordan han har fusjonert de to er pur magi.

De av oss som har vært så heldige å få oppleve "Tenor Battle" enten i heimen eller live, vet hvilken vidunderlig opplevelse og overraskelse dette "møtet" har ført til. Håkon Kornstad har på ingen måte lagt jazzmusikeren på hylla - han har bare latt han møte opersangenen. I dette møtet med sjølvaste KORK har Kornstad og gode medhjelpere tatt det hele til et nytt nivå.

Jeg var så heldig å få være tilstede i NRKs legendariske Store studio i mars i fjor da Kornstad spilte den første av sine to konserter sammen med KORK, leda på best mulig vis av Christian Eggen. Det var en stor opplevelse - ferdig snakka.

Her får jeg - og heldigvis alle andre - muligheten til å gjenoppleve dette mestermøtet. Med sitt stjerneband bestående av Sigbjørn Apeland på harmonium (trøorgel), Lars Henrik Johansen på piano, celesta og harpsichord, Øyvind Skarbø på trommer og Per Zanussi på bass, musikk skrevet av Tosti, Grieg, Bizet, Verdi og Kornstad og arrangert av enten sjefen sjøl eller hans betrodde menn - det hadde han også all grunn til - Kjetil Bjerkestrand og Erlend Skomsvoll, blir vi nok en gang tatt med på ei reise så musikalsk, så varm, så unik og så virtuos som vel tenkelig. Ikke bare sangeren og saksofonisten Kornstad imponerer - han plystrer også som en gud!

De som er ute etter en unik musikalsk opplevelse trenger ikke lete videre.

