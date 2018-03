Vakre Nordfjord

Det har fortalt meg at den 39 år unge felemesteren fra Nordfjord er både en uhyre dyktig, men også svært så allsidig musikant. Nå dukker hun opp på egen hånd og understreker ytterligere alt jeg har tenkt om henne.

Britt Pernille Frøholm tar oss med hjem til sitt Nordfjord. Der er det noe som sier meg at det må være vakkert. Årsaken er egentlig såre enkel: Frøholms tolkninger av 15 slåtter fra områdene rundt den flotte fjorden, og det betyr musikk med store variasjoner fra innerst til ytterst i fjorden, er alle så vakre, sterke, inderlige og personlige, at sjøl en amatør udi folkemusikkfaget lett lar seg rive med og begeistre.

Nok en gang lener jeg meg på Duke Ellingtons postulat om at det finnes kun to typer musikk, god og dårlig. Her blir vi invitert inn i landskap som hører hjemme i kategori én og Frøholm har evnen til å få oss til å sitte ytterst på stolkanten - hun har evnen til å trollbinde lytteren og få oss til å innse/høre at denne musikken er både vakker, sterk og viktig å ta vare på.

Britt Pernille Frøholm spiller både tradisjonell fele og hardingfele her. Hun gjør begge deler like bra - som med alt annet jeg har hørt henne. Jeg kjenner jeg må til Nordfjord en gang!

