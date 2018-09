Varmt fra sør

Hvor vi enn snur og vender oss i kongeriket, så dukker det opp musikanter og musikk som leverer på et høyt nivå - i alle fall innen jazzsjangeren. Denne trioen, bestående av Oscar Jansen fra Kristiansand på tangenter, Arild Nyborg fra Arendal på perkusjon og Per Sigmond fra Grimstad på flygelhorn, er et for meg nytt eksempel på det.

Nytt er det likevel ikke. Trioen har eksistert siden 2012 og har vært et overskuddsforetak som de tre har henta fram igjen med ujevne mellomrom - garantert til glede både for de sjøl og for publikum langs den bløde kyststribe.

Det har seg nemlig slik at Trippel Boooka - artig navn forresten - enkelt og greit har som ambisjon å spille låter de sjøl synes er fine og som har som ambisjon å gi herrene sjøl glede og energi. Noe forteller meg at trioen og musikken har en evne til å smitte over på samme vis til publikum som har fått gleden av å oppleve dem.

Det får vi for så vidt bevis på her. Sigmond har nemlig vært så forutseende at han har tatt opp det meste av konserter med trioen og her blir vi servert musikalsk varme både fra kirke og klubb i opptak gjort i 2013 og året etter. Kvaliteten både på opptakene og på musikken holder høyt nivå.

Fem av de ni låtene er skrevet av enten Jansen eller Sigmond, mens de resterende er Lennon og McCartneys «The Fool on the Hill», salmen «The Old Rugged Cross», Harlan Rogers´ «Greatest Love» og Yellowjackets-sjefen Russell Ferrantes «Revelation».

Her snakker vi melodiøs, stemningsfull og vakker musikk dandert av dyktige musikanter - for en flott tone Sigmond har skapt i hornet sitt! Dette er musikk som egna for varme i stua uten at en eneste merkestein blir flytta på. Det fine coveret forteller oss at Oscar Jansen også er en mer enn dyktig billedkunstner.

