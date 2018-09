Velkommen tilbake!

Helt siden vi hørte Kristin Asbjørnsen (47) som sanger og formidler for første gang på midten av 90-tallet, så har hun i stadig større grad vokst fram som ei helt spesiell stemme. Om det har vært sammen med Kvitretten, Krøyt, Coloured Moods, Dadafon, Nymark Collective, Tord Gustavsen eller som soloartist, så har det ikke vært vanskelig å slå fast at det er Asbjørnsen som hadde noe å melde - noe viktig og ekte.

Gjennom store deler av karriera har Asbjørnsen vært opptatt av afrikansk kultur og musikk. Tilfeldigvis traff jeg Asbjørnsen i Cape Town for rundt 20 år siden og da vi blei «underholdt» av lokale krefter i en township med sang og musikk, så tenkte jeg i mitt stille sinn at de skulle bare visst hva og hvem de hadde som gjest.

Asbjørnsen har brukt mye tid spesielt i vest-Afrika for virkelig å komme under huden på den spennende kulturen og musikken hun hadde blitt så fascinert av. På «Traces of You», der Asbjørnsen synger stort sett på prikkfri engelsk bortsett fra på sluttsporet «Vil du være her bestandig», så er spora av Afrika fortsatt svært tydelige i musikken som Asbjørnsen har ansvaret for, som også med tekstene. Vi blir tatt med inn i et univers der Asbjørnsen inviterer oss til å tenke nærmere rundt hvor vi kommer fra, hvor vi er og hvor vi skal. Tilhørighet er ofte et nøkkelord her og Kristin Asbjørnsen hører hjemme uansett hvor hun er.

Sammen med den gambiske koraspilleren og vokalisten Suntou Susso og Asbjørnsens sjelevenn Olav Torget på gitar og konting, også han med svært nære bånd til afrikansk musikk, så har Asbjørnsen skapt et herlig, unikt og varmt univers på tvers av de fleste grenser. Her er det spor av jazz, folk, funk og ikke minst masse afrikansk musikk - enkelt og greit spor av Kristin Asbjørnsen. Det er flotte spor det!

