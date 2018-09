Vidar og Tom i 100

Under Festpillene i Elverum i sommer blei forestillinga «Vidar Sandbeck 100 år» urframført. Det var sjølsagt både rett sted og rett tidspunkt for å hylle den strålende dikteren og komponisten fra Åmot i Østerdalen. For alle oss som ikke var tilstede der, dukka muligheten opp i Oslo Konserthus og de folkekjære sangene og melodiene til Sandbeck blei varmt omfavna også der.

Mannen som skal ha all mulig slags ære for at denne hyllesten blei en realitet og en suksess, er Jømnas store sønn Tom S. Lund. Gitaristen og og oppkommet bak Trio de Janeiro og Desafinado har lenge hatt et sterkt og nært forhold til samfylkingen Sandbeck og allerede for 15 år siden stod han bak cd-utgivelsen «Gull ifra grønne skoger» der han samla en rekke kjente artister for å hylle den kjente skatten til dikteren og komponisten som gikk bort i 2005 og som dermed fikk gleden av å oppleve den hyllesten.

Unge Lund ga seg heldigvis ikke med det. Han har gått i dybden og funnet fram en rekke ukjente Sandbeck-dikt og tonsatt flere av dem. Sammen med udødelige sanger som «Pengegaloppen», «Bildilla», «Et lite miniskjørt», «Gull og grønne skoger» og ikke minst «Menuett i mai», inviterte Lund oss med på et minneverdig besøk inn i Sanbecks rike.

Med et stjernelag rundt seg bestående av Aud Ingebjørg Barstad på fele og vokal, Jørn Halbakken på fele, Birger Mistereggen på perkusjon og trommer, Frode Haltli på akkordeon, Olaf «Knerten» Kamfjord på bass og Frøydis Grorud på saksofoner og fløyte, vokste Lunds arrangement frem på et herlig og inderlig vis.

Når så gjestesolistlista bestod av Ivar Nergaard, Ole Edvard Antonsen, Viggo Sandvik, Anne-Marie Giørtz, Henning Sommerro, Ingrid Bjørnov - du verden så godt det var å se og høre henne på scena igjen!!! - Halvdan Sivertsen og Øystein Sunde, så skjønner man raskt at Lund hadde begynt øverst på telefonlista si når invitasjonene gikk ut.

Alle leverte fra øverste hylle, men måten Sivertsen tar med seg en sal på og opplevelsen av en tydelig rørt Sunde i det han blei ikledd St. Olavs orden - vi stiller oss i rekka av gratulanter! - samt gjensynet med Bjørnov, var uansett blant kveldens mange høydepunkter.

Vidar Sandbecks udødelige og tidløse skatt lever videre - også takket være Tom S. Lund og hans ustoppelige entusiasme.

Vidar Sandbeck 100 år

Oslo Konserthus, 8. september 2018

Få, om noen, er i stand til å bergta en sal som Halvdan Sivertsen.