Min kollega Liv Lønnum har blogget etter at jeg nylig ble intervjuet av DN om manglende mangfold og den lave kvinneandelen blant lederne i Norges største selskaper. Som jeg påpeker starter noe av problemet i fasen hvor styret skal definere hva slags egenskaper den nye lederen bør ha. Utfordringen ligger i at de fleste av oss ubevisst trekker i retning av å velge egenskaper vi kjenner fra før, og egenskaper vi liker hos oss selv. Da risikerer man fort å velge samme typen ledere om og om igjen.

Noen vil da være smarte nok til å spørre seg hvorfor det er så ille? Hvorfor er det så viktig med mangfold i ledelsen? Hvorfor kan vi ikke bare fortsette på samme måte som før?

En ny studie av Fang, Francis og Hasan, publisert i Journal of Corporate Finance og omtalt i Harvard Business Review, viser at ledere med stort mangfold i nettverket sitt skaper større verdi for selskapene de jobber for. Studien fant at ledere med et stort nettverk av mennesker med ulik bakgrunn og med ulik kompetanse faktisk tilfører selskaper mer verdi, i dette tilfellet som følge av økt innovasjon og mer suksess i diversifiserte fusjoner og oppkjøp.

Det er også interessant å lese at studien fant at selskaper som ansatte toppledere med et mer variert nettverk enn forgjengeren sin, faktisk opplevde positive og signifikante reaksjoner i aksjemarkedet.

Hvorfor skjer dette? En av teoriene er at mer mangfold i nettverket gir lederen tilgang på mer variert kunnskap, noe som igjen føre til nye ideer og bedre innovasjon. Dette bekrefter også studien, som finner klare bevis for at selskaper ble bedre på innovasjon.

I Hammer & Hanborg er vi opptatt av hvordan fremtidens arbeidsliv kommer til å se ut. Det er vi fordi jobben vår er å hjelpe kundene våre å lykkes med forretningsstrategien sin, gjennom å ansette de rette folkene, «it’s all about the people». Skal selskapet ditt lykkes trenger du medarbeidere som både vil trives og klare å utvikle seg med arbeidsoppgaver som er i konstant endring. Selskapet og folkene som jobber der må hele tiden finne på nye ideer, produkter, tjenester og måter å utvikle seg på.

Så skal du overleve digitaliseringen og det nye arbeidslivet kan det derfor være en idé og sørge for at styret og ledelsen består av personer med ulike bakgrunner. Du trenger å ha de unge, men du må heller ikke glemme de eldre. Du trenger kvinner og menn, og du trenger folk med erfaring fra ulike kulturer, med ulik utdanning og ulik oppfatning.

Hilsen Liv

liv@hammerhanborg.com, tlf: 905 18 900

Denne bloggen ble første gang publisert på www.hammerhanborg.no