Gratulerer ice!

Great Place to Work publiserer årlig listen over Norges beste arbeidsplasser. Tirsdag ble det kjent at ice ikke bare er sertifisert som et Great Place to Work, men like godt gikk inn på topp 10-listen med en gang.

Da Hammer & Hanborg ga ut boken om fremtidens arbeidsliv i høst lette vi etter noen som kunne snakke om arbeidslivets kontinuerlige utvikling mot udefinerte mål. Vi har gjort noen rekrutteringsjobber for ice, og DNA-direktør Mette Hopsdal ble dermed et naturlig førstevalg ettersom hun har vært veldig opptatt av hvordan de skal hjelpe medarbeiderne med å leve med og forholde seg til arbeidslivets kontinuerlige endringer. ice har blant annet gått helt over til å bli en aktivitetsbasert arbeidsplass. Det betyr at ingen lenger har faste plasser, og at hvor man sitter og hvem man jobber med helt avhenger av hvilke oppgaver man holder på med der og da.

Det betyr både at lederne må trenes i måten de leder på, og at medarbeiderne må trenes i selvledelse.

Som Hopsdal peker på innebærer en sånn omlegging også et skifte mot en mer tillitsbasert ledelsesstil. At bedriften har havnet på topp 10-listen over landets beste arbeidsplasser viser at selskapet har klart å bygge en kultur som gjør at medarbeiderne trives, og er motiverte til å levere det beste for kundene sine. Det er selvfølgelig viktig for lønnsomheten, men det er også avgjørende for å lykkes i fremtidens arbeidsliv.

For skal man lykkes er det mange faktorer som spiller inn. For ice sin del må man for eksempel levere raskere og bedre enn konkurrentene sine i dag. Men i tillegg må de klare å se framover og finne ut hvordan de skal klare å utkonkurrere seg selv i morgen. Her blir det å utvikle selskapets kultur, eller DNA, helt avgjørende.

ice investerer ikke bare i menneskene sine, men også i sin egen kultur. Det er lett å tenke at man er ferdig når man har ansatt en medarbeider, men det nye arbeidslivet er ikke bare bare. Med aktivitetsbaserte arbeidsplasser mister sjefene mye av kontrollen de hadde før. Det kan være krevende nok i seg selv for sjefen, men det er ikke nødvendigvis bare enkelt for medarbeiderne heller. Plutselig skal man lede seg selv og sin egen arbeidshverdag i mye større grad enn før. Det kan være vanskelig å holde motivasjonen oppe om man får for mye frihet. Selvledelse, som handler om hvordan man selv motiverer seg og legger opp arbeidsdagen, må også læres og coaches.

En sånn omlegging innebærer derfor at HR må støtte både lederne og medarbeiderne.

Derfor er det å gjøre en sånn omlegging så krevende. Jeg vet at det er mange arbeidsplasser som har opplevd stor misnøye når man har gått fra faste plasser til mer frihet. Det at ice har gjennomført denne prosessen og samtidig klart å havne blant de ti beste arbeidsplassene i landet er derfor litt av en bragd. Det sier både noe om den lettbentheten som folkene som jobber der har, og noe om at omstillingen må ha blitt gjennomført på en god måte.

ice ser ut til å klart balansegangen mellom å både tenke på kundens og medarbeidernes beste. Med de store kontinuerlige endringene vi må gjøre er det nemlig en risiko for at ledelsen kjører medarbeiderne for hardt, for å tekkes kunden. Men dette er en kortsiktig løsning som ender med at folk slutter og kundene gradvis forsvinner. Derfor er det oppfriskende å se at ice, midt oppi teknologirevolusjonen, satser på «myke» verdier og relasjonsbasert ledelse.

Min erfaring er at mange arbeidstakere, og spesielt de nyutdannede, legger mye vekt på at de skal trives med både arbeidsplassen og arbeidsoppgavene. De vil kjenne at jobben de gjør betyr noe, og at de betyr noe for jobben. ice har sett dette. Og så blir det spennende å se hva konkurrentene deres vil gjøre med det.

