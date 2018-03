Om de opplyste, og litt om lyst og ulyst

På årets første vårdag skal man lete godt for å finne vårtegn, enten man leter lokalt her hjemme eller utvider søket til å omfatte Europa. Mens lystbåter synker i Adriaterhavet grunnet is, feirer Folldalingene at de med 41,7 kalde grader vinner dagens Europamesterskap i kalde temperaturer med trygg margin. For oss nordmenn er som kjent lysten til å vinne konkurranser viktigere enn å ha det behagelig… Hurra for Folldal!

Særlig behagelig har vel heller ikke stortingspresident Thomassen det. Denne uken måtte han be Stortinget om 500 nye millioner fordi det nye postmottaket han har så lyst på, viser seg totalt å mangle styring. DN avslørte denne uka at 400 millioner skyldes at naboer, blant annet Frimurerlosjen, anmodet om ny innkjøringstunnel. Til tross for at stortingspresidenten har nådd 8. grad av 10. mulige i dette hemmelige brorskapet og kan titulere seg «Høyt lysende Salomons betrodde broder», virker han ikke veldig opplyst om noe som helst. Jada, vi vet det, – det er nå over et år siden vi første gang skrev om tunnelskandalen og det er på tide å gi seg, men det er det vel strengt talt også for stortingspresidenten.

Realiteten er at når Europamesterskapet i tøysete bortforklaringer skal arrangeres, tror vi Norges nest mektigste mann ligger an til å ta en trygg seier, – man trenger nemlig ikke være verken opplyst eller spesielt lysende begavet for å innse at når man graver en halv kilometer lang tunnel for å levere post til en prislapp som raskt nærmer seg 2,5 milliarder, har man diskvalifisert seg ethvert offentlig verv. Før vi gir oss har vi lyst til å påpeke at for oss endringsagenter oppleves det som et tegn på politisk og moralsk forfall at denne farsen får lov til å fortsette, og vi håper noen snart sier fra. Hører du oss, Erna?

Blant øvrige nyheter vi endringsagenter bør være opplyst om er nyheten om at Mee Too-grisen Harvey Weinsteins filmselskap nå begjærer seg selv konkurs. Under ett år etter å ha vært blant de mektigste i Hollywood er mannen en paria. Vi nevner det som en nyttig påminnelse om at det går opp og ned, ikke minst for kåte mediamoguler med mer lyst enn selvinnsikt! Oppturer og nedturer preger også digitale valutaer, og her kan du lese hvorfor Bill Gates mener hvorfor det å investere i slike valutaer er noe av det mest risikable du kan gjøre

At det går opp og ned merket også amerikanske Snap Inc. Da den amerikanske reality-stjernen Kylie Jenner sendte avgårde en snap hvor hun påpekte at hun brukte appen mindre enn før, forsvant over 10 milliarder kroner i dollar i børsverdi. Finsk-Kinesiske Rovio som står bak Angry birds farsotten, opplevde noe av det samme da de noen dager tidligere mister over 50% av sin verdi på en dag grunnet lavere vekstforventninger.

TEGNENE PÅ AT AKSJEPRISENE BEGYNNER Å BLI HØYE BLIR STADIG TYDELIGERE, SAMTIDIG PREGES ENHVER FEST AV LYSTEN PÅ Å DANSE SÅ LENGE MUSIKKEN SPILLER!

Den kanskje viktigste nyheten denne uken er vel egentlig minst 60 år gammel, men nå kan NRK, takket være dokumenter varsleren Edward Snowden hentet ut, opplyse oss om at norske myndigheter i samarbeid med amerikanerne driver topphemmelig overvåking fra Eggemoen utenfor Hønefoss. Det kan være grunn til å minne om at da USA inviterte Norge til å koble seg på Internett som det første landet i verden utenfor USA og Canada, skyldes det ikke ønsket om å telle norske gullmedaljer eller notere kulderekorder, snarere et intenst ønske om å lytte til hva vi Europeere og særlig våre russiske naboer til enhver tid finner på. Det faktum at tidene endrer seg har ikke hindret at Norge i alle disse årene har vært hjembase for noen av verdens mest avanserte lyttestasjoner. Det eneste virkelige nye er vel at vi for første gang har en amerikansk president som løper rundt i det hvite hus og skryter av størrelsen på både eget utstyr og atomknappen. Vi gjetter på at mange av de ansvarlige vil preges av ekstrem ulyst og akutte anfall av dårlig hukommelse når de blir bedt om å uttale seg om saken!

Ukas eneste bittelille vårtegn står Norges Fotballforbund for. Der i gården har man i påvente av grønne plener kommet frem til at Nils Johan Semb nå må ta konsekvensen av generelt svake resultater for landslag og norske klubblag i Europa, og derfor mister stillingen som toppfotballsjef. I et grep som minner om forrige ukes øvelse rundt stortingsdirektøren, gis Semb i stedet en ny rolle som sportsjef for å kunne konsentrere seg om å skape resultater for nettopp landslaget. Utrolig, men sant – sagt opp og forfremmet i en og samme sveiv, – og ingen har lyst til å kommentere saken. Som amerikanerne sier det; You simply can’t make these things up!

Det norske oppstartsselskapet Astrasolution blir stående som ukas gladsak. listen over hva det lille teamet fra Stavanger har fått til er imponerende. Ikke bare ble de Topp 10 i satellittkonkurransen ESNC 2015 men de vant også vinner Greater Stavangers pitche-konkurranse, som gjorde at de fikk muligheten til å reise til Texas og delta på den verdensberømte festivalen South by South West – som om en drøy ukes tid starter i Austin.

Ukas innovasjonsblomst sendes til Astrasolution, opplyste redningshjelpere kan redde liv – og vi håper du som leser er med oss på et skikkelig heiarop overfor de brave gründerene fra Stavanger!

Happy Friday!