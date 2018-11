Om feiringer, frontkollisjoner og tabber som teller

Neste uke feirer amerikanerne sin Thanksgiving, og dagen etter går de banans i det som har blitt hetende Black Friday. Galskapen har spredd seg og praktisk talt en hel verden jakter på de over $9 milliardene som forventes å bli brukt den dagen. Også her hjemme i steinrøysa vil vi fristes og innboksene vil flomme over av tilbud om å kjøpe alt fra shampoo til sjøgress. De amerikanske navnedagene sprer seg for øvrig omtrent som en influensaepedemi, og ikke før den sorte fredagen er historie må vi gjøre oss klare til Cyber Monday – og nye $7 milliarder forventes brukt over nettet. Veksten fra i fjor forventes å bli tosifret og mastodonten Amazon stikker av med nesten halvparten av dette, - utrolig, men sant!

Det er i dette lys at sjefen sjøl, Jeff Bezos minner sine mer enn 600 000 medarbeidere om at Amazon nok vil gå konkurs, før han legger til at det er alle ansattes jobb å hindre at så skjer med det første og at hemmeligheten ligger i å fokusere på å løse kundenes problemer. «Alle går konkurs, men vi må prøve å utsette den dagen så lenge vi klarer», forklarte han sine medarbeidere. La oss for egen del slå fast at faren ikke virker å være overhengende stor, Jeff Bezos er for tiden verdens rikeste mann og selskapets aksjeverdi har vokst med over 400% siden 2013.

En av de som muligens kan bli fristet til å handle på nettet opplevde sin Black Friday allerede fredagen som var. Vi tenker på sjøforsvarets sjef, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes som etter forrige ukes frontkollisjon denne uken måtte se at sjøgresset vant over hans smekre fregatt. De 10 spente vaiere som skulle sikre «KNM Helge Ingstad» til 4 milliarder fra å bli U-båt røk som hyssing etter hvert som kaldt norsk fjordvann fant veien inn i fregatten. Tabben var makalaus!

Mens enkelte har begynt å stille seg spørsmålet om hvem som skylda har marinen valgt å skjerme hele besetningen og hevder at de nå besitter unik kompetanse. Ikke så ulikt kommentaren fra den legendariske sjefen i IBM da en av hans ansatte hadde gjort en tabbe som kostet IBM 600.000 dollar og tilbød seg å slutte. Er du gal, svarte Watson, - vi har akkurat brukt 10 årslønner på å lære deg opp og jeg vil jo ikke at våre konkurrenter skal få gleden av den kompetansen!

Siden markedet når det gjelder pent brukte fregatter er relativt lite kan vi nok dessverre slå fast at den kongelige norske marine etter kollisjonen møter jula kraftig svekket, - selv om de nå kjører med dobbel bemanning på søsterskipet HKM Roald Amundsen og i følge sine sjefer har utvist godt sjømannskap og nå besitter unik kompetanse i hvordan man drukner 4 milliarder!

Det kan være slik de tenker i England også, der handler mye om en regjering som har frontkollidert med sine velgere og sine ledere. Denne uken uttalte først statsminister May at regjeringen stilte seg bak hennes fremforhandlede skilsmisseavtale med EU, før hun nå oppdager at hennes ministre forsvinner i samme tempo som fregattens stålwire. Tabben med å la et folk stemme over noe de umulig kunne vite nok om virker minst på størrelse med havariet i vestlandsfjorden. I skrivende stund synker ikke bare KNM Helge Ingstad, men også Therese May og det engelske pundet.

Hopper vi jorda halvveis rundt kommer vi til Japan, og der har landets nyutnevnte minister for Cyber sikkerhet skikkelig kollidert inn i offentlighetens nådeløse spotlight fordi han i følge BBC innrømmer å aldri ha brukt en PC, - slikt har man jo sekretærer til, hevder Yoshitaka Sakurada som nok ikke blir sittende like lenge som han hadde tenkt. Det blir nok heller ikke hodene til de 11 som nå får skylda for Saudi Arabias henrettelse av journalisten Jamal Khashoggi.

SJAKK VM går sin gang og remiene hoper seg opp mens drevne kommentatorer klarer kunststykket å gjøre Sjakk til publikumsTV. DET er godt gjort synes vi. Ukas store spørsmål i de kretser er om videoen fra Fabiano Caruanas forberedelser er reell eller om det hele er et bevisst forsøk på å villede Team Carlsen? La oss konkludere med at om det er en tabbe så er den makalaus, og hvis ikke er det godt spilt.

I verdens beste land å leve i har politikerne i Høyre og Frp visstnok festet for henholdsvis 57 og 27 ganger mer enn det som kan brukes på statlige ansatte. Alle er vi like, men noen ER likere enn andre som grisen Napoleon så prosaisk uttrykte seg i George Orwells klassiske Animal Farm.

Ukas innovasjonsbukett går til amerikanske Casey Bankord og nordiske Verdane Capital som onsdag adresserte utfordringene norske scaleups møter, - du kan lese mer her.

Happy Friday!