Om fester, festbremser og folk med danseskoene på

At børsene går opp og ned er jo ikke så merkelig, rent bortsett fra at de stort sett kun har gått opp de siste 5 årene, – og i et slikt marked er det jo mange som mener å se et veldig lyst hode hver gang de ser seg i speilet. Vi tror det blir flere anledninger til å felle tårer i tiden som kommer, avbrutt av oppturer som minner om at festen for mange fortsetter. Det blir ikke mørkt så lenge musikken spiller og investorene danser, utfordringen er jo at både de på dansegulvet og de på vei ut døra risikerer å se dumme ut, – det hele avhenger av om festen fortsetter eller musikken stilner og lysene skrus av.

Du fikk kanskje med deg at Hurtigruten denne uken bestemte seg for å takke nei til den planlagte skipstunnelen som lokale krefter sloss for å grave ut. Stad-tunnelen som hvis den bygges vil bli verdens første, har en foreløpig kostnadsramme på hele 3 milliarder. Den 1700 meter lange tunnelen gjør at man slippe å seile forbi et av Norges vakreste og mest værharde områder. Vi i InnoMag har tidligere skrevet at tunnelen virker som en særdeles dyr og dårlig ide, som definitivt må være klekket ut på et svært fuktig nashspiel. Vi vil nødig ta rollen som festbrems, men la oss likevel slå fast at når kommunikasjonssjefen i Hurtigruten, Rune Thomas Ege, sier til DN «De siste 15 årene har vi passert stad nesten 12.000 ganger uten problemer» så er det på tide å gi seg.

Tanken om at turistene skal bytte bort norsk kystlinje med en mørk tunnel er vel omtrent like genialt som ideen om å gå til nordpolen vinterstid.

Det amerikanske fenomenet Halloween kommer nok en gang, og for alle som ikke opplever virkeligheten som skummel nok, er det bare å glede seg, – og det gjør nok også Curt Rice som i går fikk fire nye år som rektor på Oslo Met. Alle parter peker på at det har vært en grundig prosess, men med Curts amerikanske engasjement og vilje til å sloss for å få Oslo Met frem i samfunnsdebatten, var det nok ikke så lett å fjerne Rice fra dansegulvet. Vi gratulerer!

En av de som ønsker å gjøre endringer av samfunnsmessige årsaker er Glen Weyn, den amerikanske Microsoft-forskeren som av magasinet Wired har blitt kåret til de 25 personene som vil ha størst påvirkningskraft de neste 25 årene, sett med et teknologisk øye. Denne uken er han i Oslo hvor han blant annet vil delta i en debatt arrangert av Open Innovation Lab i samarbeid med InnoMag.

Selv om sjefene i Facebook, Google, Amazon og Apple nok vil hevde at Microsoft-forskeren er en festbrems er det mange som deler hans tro på at tiden er inne til å gjøre innovative grep også på samfunnsnivået. Du kan lese mer om hans tanker HER.

Vi benytter anledningen til å ønske deg en god helg, husk at selv om vi denne helgen skal skru klokka tilbake, er den vanskelige kunsten å ikke glemme det viktige arbeidet med å tenke fremover!

Ukens blomsterkvast går til Hurtigruten og de to amerikanerne Curt Rice og Glen Weyn, for de tør å være både synlige, tydelige og langt fremme i danseskoene!

Happy fredag!