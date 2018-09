Om innovative raketter, utelatelser og manglende tillatelser

Romraketten Nucleus dro til værs fra Andøya Space Center og våpenprodusenten Nammo, som for øvrig er eid 50 prosent av den norske stat og 50 prosent av finske Paolis, hevder at oppskytningen er viktig for utviklingen av norsk romteknologi. Pressemeldingen inneholder ikke et ord om den militære betydningen, utelater at selskapet er halvt finsk og siterer prosjektlederen med det «helnorske» navnet Adrien Boiron. Det spiller liten rolle, dagens Norge er åpent, multikulturelt og våpenindustrien er også innovativ.

Vi vet ikke om Elon Musks sannsynlige beslutning om å forlate Tesla direkte skyldes den norske raketten eller ei. Uansett blir det spennende å se hva både Nammo og Musks Tesla-aksjer får til i tiden fremover. I motsetning til president Obama som nøyer seg med å koseprate på sitt sjarmerende vis, skyter Musk fra hofta, – og nå får han amerikanske børsmyndigheter på nakken. Det spørs hvor genial beslutningen om å tenke høyt i Marijuana-rus fremstår nå. Teslas konkurrenter har også kommet på banen, og det hjelper jo ikke akkurat Tesla-aksjen som lenge har ligget høyere i verdi enn tyske BMW. Trenden er i hvert fall tydelig, det bærer mot mindre, billigere og grønnere raketter som gjør innovative grep og bringer mindre og billigere satellitter ut i rommet.

Det er nok omtrent slik DNB tenker når de kjører DNB Next, og vi skal ikke undervurdere betydningen av at Norges største bank tar på seg rollen som rakettbensin for nye spennende norske oppstartsvirksomheter. Du kan lese mer om gårsdagens vellykkede 100 pitcher og vinneren HER.

Selv begynte vi denne uken i London på besøk hos en av de største rakettene av dem alle, nemlig Amazon, – og det er bare å innrømme at selskapet imponerer på mange måter. Ikke bare fortsetter selskapet med sin rakettvekst, selv over 20 år etter oppstarten, – de girer opp og er tro det eller ei på full fart inn i Norge. Du kan lese mer om intervjuet med Europaledelsen her, – og hvis du er blant de som tror at Amazon ikke har satt Norge på kartet, må du nok justere verdensbildet.

Vi nordmenn har en tendens til å tro at det meste skjer her hjemme, selv kommer jeg nettopp fra Chicago og ser at amerikanere flest tror det meste handler om USA og diverse utelatelser i en viss høyesterettsdommers kandidatur. Vi innrømmer at det jo ikke er helt irrelevant at en høyesterettsdommer som selv er mot selvbestemt abort, glemmer at han har en tendens til å presse seg på unge damer uten å spørre om tillatelse, og vi håper sannheten kommer for en dag – før det er for sent. Det er jo ikke alltid det er OK å gjøre som sjefen.

Realiteten er jo at mer og mer handler om Asia og Afrika, det er der mye av den globale innovasjonen skjer. Dette faktum kom tydelig frem på denne ukas globale innovasjonssummit i Chicago.

Ukas innovasjonsblomst sendes alle de som har bidratt til flotte eventer under årets utgave av Oslo Innovation Week, – og til «norske» Adrien Boiren som denne uka viste verden at visst kan vi sende innovative raketter til værs her i nord. Vi håper de neste blir nye norske enhjøringsraketter godt hjulpet av de som allerede har lykkes!

Happy Friday!