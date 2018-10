Om maktarroganse, høythengende priser og problematiske reiseregninger

InnoMag traff ham i fjor, og du kan lese intervjuet med ham HER.

Avtalen skal sørge for at deres 600 millioner brukere skal få norsk laks enda raskere ut til det kinesiske markedet. Dette var kun én av over 40 avtaler som ble signert, men den eneste der avtalen ble feiret med gullstøvdans…

Her hjemme har Hareide løpt rundt i det politiske rampelyset, samtidig som avisene har hentet opp hans forsikringer om at en stemme til KRF er en stemme til Erna Solberg, – noe partilederen på ingen måte oppfatter som uforenlig med ønsket om å bli minister i en Støre-regjering. For alle oss andre høres det unektelig ut som et svik mot både velgere og samarbeidspartnere, kombinert med en god dose maktarroganse og dårlig selvinnsikt. Utpå kvelden den 2. november vet vi om Hareide kan danse en gullstøvdans med Støre, eller om han står igjen som den maktarrogante lederen som parterte KRF i fillebiter.

Det var ikke akkurat gullstøv som ble drysset over den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi som besøkte sitt konsulat i Tyrkia for å få papiret han trengte for å kunne gifte seg med sin utvalgte. Han må ha fryktet maktapparatets arroganse, for alt tyder på at journalisten vil vise seg å bli den første som avslører sine mordere for en hel verden takket være Apples iWatch. Vi frykter for at både journalisten og hans konsulbøddel snart vil vise seg å være partert i fillebiter. Saudiarabisk maktarroganse på høyt nivå!

Mens noen har reist langt denne uka har andre valgt å bli hjemme, men likevel levert reiseregning. Vi skal ikke her og nå påstå at Stortingspolitiker Mazyar Keshvari fra FrP har blitt maktarrogant, kanskje han rett og slett ikke liker flyplasser eller rent faktisk bedriver mind-travelling på høyt nivå. Likevel, det virker jo ikke utpreget intelligent å levere reiseregninger for turer som aldri har funnet sted. Alt tyder på at hans beslutning om å trekke seg fra rampelyset kommer vel sent, samt at Stortingets kontrollrutiner nok må sies å ha minst like store hull som tunnelen de graver…

Du har sikkert hørt om den ene svensken som sa til den andre; Jag er intelligent hvorpå den andre svarte, inte jag heller. Historien dukker opp når vi hører at realityserien «Svenske Hollywoodfruer», nok en gang henter inn Anna Anka som åpenbart har et ego på størrelse med Stortingets tunnelsprekk og en selvinnsikt på linje med Hareide. Ifølge Anka er det hun alene som er stjernen, og med uttalelser som i sin tid fikk selv garvede mannfolkblader til å rødme, vekker hun mer harme enn teamfølelse. Intelligent er nok ikke ordet, men med dyp utringning og enda lavere EQ har trolig den svenske dama fortsatt underholdningsverdi. Vi tror TV3 vet hva de gjør når de henter hun inn i rampelyset igjen.

Spørsmålet er om Jernbaneverket vet hva de gjør når de for første gang gir en utenlandsk aktør seieren i Norges første store jernbanekonkurranse. Engelske Go Ahead som i hjemlandet vinner alle kåringer om å ha den verste kundeopplevelsen, står igjen med førsteprisen når Sørlandsbanen nå privatiseres. Kan NSB ha blitt for maktarrogant?

Da er det langt hyggeligere å nevne tre som har vunnet fortjente priser denne uka.

Først ut var det norske Itera ASA som er spesialister på å skape digital forretning, med teknologi, kommunikasjon og innovasjon som viktigste kompetanseverktøy. De har i tre år på rad blitt kåret til et av Norges mest innovative selskap uansett bransje, og vant denne uka prisen som «Customer Experience Provider of the Year» i en kåring i Cape Town i regi av den internasjonale bransjeorganisasjonen «Global Sourcing Association». De slo internasjonale aktører som Capita & Marks and Spencer, 60K og Programista for å nevne noen, og det var derfor en glad gjeng som tok imot Open Innovation Lab of Norway medlemmene på onsdag.

Her hjemme i Norge ble Frode Strand i Kværner ASA denne uka hedret med prisen Årets IT-direktør under Dataforeningens Rosingkåring. Han har lykkes i å få med seg ledelsen i Kværner ASA på store og viktige teknologiinvesteringer, og det er mange både internt i Kværner og i IT bransjen som unner den innovative pådriveren den gjeve prisen. Det samme må sies om mannen som stakk av med Rosingakademiets Hederspris for på en fortjenestefull og betydelig måte ha bidratt i utviklingen, markert og preget norsk IT-fag og -bransje nasjonalt eller internasjonalt over en lengre periode. Årets vinner, Arve Føyen har vært en aktiv pådriver for økt IKT innsikt i grenselandet mellom jus og teknologi i over 40 år. Som Norges ledende advokat innen området er det nesten ikke en juridisk nøtt knyttet til IT, telekom, media og mediedistribusjon han ikke har vært innom, og siden 2016 har han vært leder av IT-politisk råd i DND.

Som en av mange dyktige jurymedlemmer er det en sann glede å gratulere med velfortjente og høythengende priser som de har jobbet lenge for!

Yusaku Maezawa er også ute i god tid, han er kanskje ikke like kjent her i Norge, men i Japan er klesmilliardæren og kunstsamleren superkjendis. Han har kjøpt den første billetten med Elon Musks SpaceX til månen, og betalt i dyre dommer, – og nå inviterer han artister fra en rekke land til å være med på turen, – så her er det bare å finne frem tegnesakene eller malerpenslene. Tør vi foreslå at han tok med seg både Anna Anka, Trump og Saudi Arabias Bin Salman på turen?

Ukas innovasjonsblomster går denne uken til Iteras Arne Mjøs, Kværners Frode Strand og Føyen Torkildsens Arve Føyen. Vi gratulerer og ønsker alle våre lesere en happy fredag!