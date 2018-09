Om rosa oppturer, mørke nedturer og sløve kulturer

I sommer annonserte Vibeke Hammer Madsen at hun gir seg i hovedorganisasjonen Virke. Forrige uke var det Berit Svendsen som dro i brekke(t) og forlot Telenor. Denne uken gikk nok en av Norges beste kvinnelige ledere av – Kristin Skogen Lund annonserte at hun gir seg som NHO direktør og overtar den nordiske delen av Schibsted.

Det er tre formidable og dyktige ledere som har satt gode spor som nå leverer fra seg sine respektive kapteinsbind, – og de har alle tre en stor del av æren for at norske ledere har våknet for de digitale mulighetene. Nå blir de alle erstattet av menn, uten at det bør tolkes som en rosa nedtur…

En definitiv nedtur for de med mye lån, er ukas renteøkning, den første i kongeriket på 7 år. For 300 000 boligeiere er det første gangen de opplever en renteøkning, – det blir derfor spennende å se hva torsdagens 0.25% renteopptur fra Norges Bank fører til. Renteøkningen har jo vært varslet minst like lenge og like godt som Mannens steinsprang, men alt tyder på at det nok en gang blir de unge med høye lån og lav egenkapital som må ta regningen. De unge har blitt ranet før…, – du kan lese saken om det store generasjonsranet HER.

Den enes nedtur kan som kjent være en annens opptur. For de 308 norske milliardærene er nok rentehevingen til å leve med. Ifølge magasinet Kapital som denne uka kom ut med årets utgave av de 400 rikeste i kongeriket, er det 38 nordmenn som i år kan titulere seg som milliardærer for første gang. Lista inkluderer alt fra «arvinger som ikke har gjort en dritt» som Kathrine Andresen formulerte seg på Instagram, til hardt arbeidende entreprenører, spekulanter og eiendomsbaroner. I snitt har landets økonomiske adel økt formuen med formidable 495 millioner i 2017, – hvilken opptur! Vi håper mange av disse pengene finner veien til nye norske innovative startups og scaleups – slik bygger vi landet og fremtiden!

En annen nordmann som gir seg denne uken, er Thomas Borgen, – etter en nedtur av dimensjoner. Den sympatiske nordmannen som de siste årene har ledet Danske Bank, fikk ikke med seg at bankens Tallin filial hvitvasket hele 53 milliarder danske kroner, – til tross for at han var ansvarlig for Baltikum og attpåtil ble varslet. Det må vel kunne sies å være urovekkende sløvt!

Urovekkende sløv er også måten næringsdepartementet følger opp sine virkemiddelaktører på.

Vi skrev siste uke om SIVA, der styret i mange år har vært informert om at ledelsen grovt forfordelte egne bekjentskaper. I stedet for å ta grep dysses saken ned, til tross for at det dreier seg om betydelige beløp. Denne uka kan E24 avsløre at Innovasjon Norge de siste fire årene har ansatt 127 medarbeidere UTEN at stillingene har vært offentlig lyst ut, – det tilsvarer sløvt nok over en tredjedel av alle ansettelsene og vitner om særdeles lettbeint forhold til regler for god eierstyring. Og ennå har ingen andre enn InnoMag begynt å stille spørsmål om hvordan åtte fiskebåtredere fra Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal til sammen har fått 719 millioner i lån og støtte bare i år. Blant selskapene som har hentet over 100 millioner er både Ulstein Group og Lerøy Seafood, sistnevnte går for tiden med stusselige én milliard i overskudd så det er jo åpenbart at de trenger støtte. Vi i InnoMag er positive til at det satses på nyskaping i både nye og gamle virksomheter, men det virker likevel urovekkende på oss at støtten går til brønn- og fiskebåter som i realiteten bygges i Danmark, Romania og Tyrkia. Det er jo ikke slik vi bygger landet! Vi stiller et STORT spørsmålstegn om dette er riktig bruk av så stor del av Innovasjon Norges midler og frykter dette vitner om en urovekkende sløv kultur for tildeling av innovasjonsmidler.

Det er ikke bare i Norge enkelte er sløvere enn godt er. I Frankrike har en domstol denne uka besluttet at opposisjonspolitikerlederen Marie Le Pen skal gjennomgå en tvungen psykiatrisk test fordi hun gjenga bilder av ISS henrettelsen på Twitter. Hennes forseelse er angivelig at bildene ikke representerer menneskelig verdighet. Marie Le Pen er langt fra vår favoritt, men dette fortoner seg som en smule dustete så lenge domstolen ikke finner grunn til å dømme IS for de faktiske ugjerningene. Ei heller har de bedt om psykiatrisk test av en annen ivrig twitrer, the one and lonely Donald Trump. Det siste hadde jo tross alt vært en god ide!

Ukas innovasjonsblomst sendes til Kristin Skogen Lund, Vibeke Hammer Madsen og Berit Svendsen, fordi de som gode ledere har evnet å ta kloke valg, holdt innovasjonsfanen høyt og vist at det handler både om innstilling og omstilling. Vel blåst!

Happy Friday!