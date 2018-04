Om “spaca” ambisjoner, kunsten å vinne og kurser som stiger

Synes du at du har noen tøffe dager på jobben? Det synes nok Elon Musk også. I de tre siste månedene i fjor tapte Tesla nesten 60 millioner kroner, hver eneste dag! Hans respons på problemet er typisk Elon, for å vise fabrikkmontørene alvoret jobber og sover milliardæren nå på fabrikkgulvet på Teslas gigafabrikk ute i Nevadaørkenen.

Da må det være langt hyggeligere å kunne bivåne onsdagens rakett-utskytning fra Cape Canaveral i Florida. Denne gang var det ingen ny Tesla, men en satellitt som har fått kallenavnet “Planetjegeren» som ble plassert ut i sin bane vel en time etter oppskytningen. I følge NASA får Elons SpaceX selskap vel 750 millioner norske kroner for jobben, så timebetalingen er jo ikke så gal

SpaceX har også lansert Starlink initiativet, som på sikt forventes å omringe vår klode med 12 000 satellitter. Målet er å gi menneskeheten bredbåndhastigheter vi hittil kun har kunnet drømme om til priser som alle har råd til. Som om ikke det var nok, har selskapet også et uttalt mål om å kolonisere Mars, samtidig som de ønsker å revolusjonere transportindustrien med estimert flytid fra New York til Oslo på under 30 minutter. Ingen skal ta fra Elon Musk hans vilje og evne til å gå løs på de store utfordringene.

Oslo Børs stiger også til værs, om ikke i rakettfart så bærer det likevel til himmels. Denne uken kom nok en ny All-time high notering. Rekorden skyldes blant annet lave renter som gir investorene få reelle alternativer, men også den gamle jagerpiloten, Bjørn Kjos bidro. Han har styrt Norwegian trygt gjennom både opp og nedturer, og selv om han nok ikke sover på kontoret, har Bjørn som gammel fallskjermjeger en rekke likhetstrekk med Elon Musk. De er begge visjonære, tydelige og risikovillige ledere som har manøvrert sine virksomheter frem til global utfordrerposisjon, – og de elsker å vinne!

Den amerikanske futuristen Ray Kurtzweil som jeg hadde gleden av å intervjue for 5 år siden, gjentok denne uka sin og vår spådom om at de fleste utviklede land vil innføre borgerlønn rundt 2030. Som han sa det fra TED 2018 scenen vil hovedutfordringen bli å skape mening og innhold i tilværelsen.

En av våre andre spådommer ser også ut til å slå til, mye takket være innovative satsninger fra aktører som Kommuneforlaget, er VR og AR. Denne uken plukket DN opp noe av det du som InnoMag-leser har kunnet lese om det siste året, – at det skjer mye spennende i Hamar-regionen rundt Mixed reality satsningen til blant annet VR Education. Vi snakker helt nye måter å undervise på. Hva dette gjør med barnas evne til å lære raskere og bedre er spennende og temmelig revolusjonerende. Kudos til professor Thomas Nordahl, Thor Jørgen Kristiansen, Per Olav Nyborg, Kari Orderud Moen og de andre som tør der lærerne stort sett tier!

Ukens gründer er også glad i både fart og utfordringer – og han har som Bjørn Kjos og Elon Musk allerede vist at han kan. Nå ønsker Walter Schulz å revolusjonere vanntransport gjennom sin patenterte Amphfoil-løsning. Det Innobørs-registrerte Amphfoil-prosjektet er et innovativt amfibiebåtkonsept som tar i bruk tre ulike konsepter for ulike hastigheter. Fra 0 til 40 km/t benytter den seg av katamaran-teknologi, fra 40 til 80 km/t hydrofoil-teknologi, og fra 80 til 160 km/t benytter den seg av overflateeffekten – som tar i bruk en kombinasjon av katamaran- og luftputeteknologi.

Vi ønsker lykke til og sender denne ukas innovasjonsbukett til Bjørn Kjos, Walter Schulz og VR Education teamet som i skrivende øyeblikk visstnok står på scenen i Shanghai for å presentere for vitebegjærlige kinesere hvordan fremtidens skolehverdag KAN fortone seg.