Om søte seigmenn, swing med swung og sur stemning

Du kan lese hvorfor mange mener budsjettet var et lang gjesp her.

Når en av verdens rikeste nasjoner presenterer budsjettet regner det friskt på både prest og klokker. Likevel var ikke kongerikets mest synlige religiøse synlig imponert. KRF’s maktkåte leder har etter en lang ørkenvandring med sin skrantne flokk funnet tiden moden for å slakte både prinsipper, SV-forakt og regjeringen Solberg. Slikt kan jo bidra til å forsure stemningen langt inn i regjeringskontorene, selv om Erna og de andre igjen kan kose seg med sukkerbomber og søte seigmenn uten sukkeravgift.

Dette er norsk politikk på sitt verste! Etter å ha brukt mye ressurser og enda mer taletid på å forsvare innføringen av økte avgifter på sukker reverseres sukkeravgiften – politisk vingling på høyt nivå. Da er det mer swing og swung over Venstre-lederen som i rollen som kulturminister gir TV2 en gavepakke på 135 MNOK årlig de neste 5 år. Det er for øvrig akkurat nok til å betale Skavlan og TV 2’s ledergruppe, og muligens sukrer greie Trine Skei Grande avtalen med 2 poser sukkerfylte seigmenn som nå slipper avgiften. Vi håper hun ikke også skeier ut med sukkerfri saft, da må hun nemlig fortsatt betale sukkeravgift. Tro det eller ei!

TAK: De nye tegningene viser spektakulære planer for taket av høyhuset.

Tidligere denne uka slapp FN en klimarapport som slår fast at vi må halvere utslippene innen 2030, og slikt kan jo bidra til å ødelegge stemningen for både fattig og rik. Enten man som Røkke vil bygge Norges høyeste bygg eller bore på de største dyp. Rapporten byr på alarmerende lesing og spår at temperaturstigningen vil medføre både matmangel, ekstrem-vær og klimakrise. Paradokset er at samtidig vinner høyreorienterte politikere som tviler på hele klimautviklingen, makten i stadig flere land. Denne uka var det Brasil som gikk til stemmeurnene. Kandidaten de preferer, Jair Bolsonaro, tror ikke på klimaendringene, - vil bannlyse Greenpeace og WWF fra landet og har lovet å øke kullbrenningen. Ikke nok med det, han vil også anlegge motorvei gjennom Amazonas og da kan vi jo stille spørsmålet om hvor mange av de 7,4 milliardene Norge har betalt som er bortkastet, - det har for øvrig også riksrevisjonen gjort. Vi tipper på sur stemning når saken kommer opp i Stortinget, - mye tyder nemlig på at forskjellen på å hive pengene ut vinduet eller å grave dem ned i et regnskogfond ikke er så stor for oss skattebetalere.

Swung var det også over ukas kåring i magasinet Forbes over Europeiske Teknologikvinner, der hele tre norske heltinner kom med. Slikt er gøy! Kåringen må sies å være en fjær i hatten for norske Girl-geeks og andre miljøer som har heiet frem gründer-kvinner. Du kan lese mer om de tre her.

Tre norske kvinner på Forbes liste over tech-kvinner. Karen Dolva, Christine Spiten og Anita Schjøll Brede

Ukas nedtur står børsene verden rundt for, etter å ha steget nesten uavbrutt de siste 7 årene, har Dow Jones indeksen i USA sunket med over 1.300 poeng på to dager. Mye tyder på nervøs stemning, - men om festen er over eller om det bare er en pause i musikken er det få som tør spå. Det var uansett nok frustrasjon til at Donald Trump skjelte ut sin egen sentralbank, - og slik bidro han vel ikke akkurat til mindre sur stemning. På tide noen forteller ham at han ikke lenger er på et show der han må si opp noen hver uke!

Ukas innovasjonsblomsterbukett sendes de tre norske teknologikvinnene, - og så håper vi at riktig mange følger i deres spor, - som Marie Sunde siterte Emmy Watson på Innovasjonsdagen 2018; med ”if not now – when? If not me – who?”

Happy Fredag!