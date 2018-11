Om svenske grenser, smarte hoder og skarpe kniver

Det sier en hel del at Siv Jensen fant det nødvendig å minne Hareides korsfarere om at samarbeid ikke handler om å stikke kniver i hverandre. Kan det være at KrF har innsett at de like gjerne kan stelle til litt helvete, før de om 2 år kastes ut av skattebetalte fester i Edens Hage (les Stortinget). Vi gjetter på at den interne striden er dyp nok til å parkere partiet langt unna både svenskegrenser og sperregrenser ved neste kors-vei. Vi tror det i så fall er et tap både Fremskrittsparti-lederen og de aller fleste av oss tåler så inderlig vel.

Mens Hareide leder uten å lede har han fortsatt formelt sett ikke trukket seg fra vervet, - vi er i tvil om slikt bør kalles ledelse eller langvarig lidelse. Dog må vi innrømme at Hareide her slett ikke er alene.

Endring er ofte vondt og mange har derfor en tendens til å utsette beslutningene de vet bør tas så lenge som mulig. «Change is good – You go first» som Dilbert sier det.

Andre ganger gjør man endringer stort sett for endringens skyld. Et nærliggende eksempel på det siste finner man i denne ukas melding om at Marine Harvest bytter navn til Mowi. Utrolig, men sant. Her har man vært forutseende og smart nok til å velge et særdeles godt og beskrivende navn og så bruker man millioner på å skifte det ut, med et navn som betyr like lite for de fleste av oss som KrF’s taxfree-finte. Ikke siden den amerikanske superstjernen Neil Diamond i en kort periode byttet navn til Noah Kaminsky fordi han syntes sitt eget navn var kjedelig har vi hørt om merkeligere endringsstunt.

For undertegnede var ukas høydepunkt Ferd’s feiring av sosiale entreprenører og IBM’s Think konferanse. To flotte eksempler på virksomheter som prioriterer å sette fokus på utviklingen og feire de som går foran. Ikke alle vet at slagordet "THINK" i år kan feire 107 år. Det var visstnok IBM’s grunnlegger Thomas J. Watson som i et av mange ørkesløse møter uten mål og mening i ren frustrasjon utbrøt følgende «The trouble with every one of us is that we don't think enough. We don't get paid for working with our feet — we get paid for working with our heads». Hvem sier at utviklingen går så fort? Den gode Watson avsluttet opptrinnet med å skrive THINK på tavla, - og skrev med det historie!

På IBM’s THINK konferanse på Fornebu torsdag var det mange gode talere som pekte på behovet for endring. «En utfordring er at kun 4 av 10 medarbeidere føler at de har god nok kompetanse på teknologiområdet», sa Tekna presidenten Lise L. Randeberg og dro med det inn norske lederes kanskje største utfordring i tiden fremover. Vi trenger nye og bedre svar på læringsutfordringene, og kanskje var både skattedirektør Hans Christian Holte og IBM sjef Arne Norheim inne på svaret da de oppsummerte utviklingen med at vi må bli flinkere til å spille sammen på tvers av tradisjonelle grenselinjer. I tillegg må vi bli flinkere til å samarbeide med stadig mer intelligente maskiner. Ingen anså det nødvendig å minne om at verken fremtidens AI-maskiner maskiner eller medarbeidere jobber best når man ikke stikker kniver i hverandre. Det var slett ikke nødvendig, de var jo ikke politikere!

En av Norges skarpeste kniver og beste stemmer innen utdanningsområdet, professor Arne Krokan, sier det i sin innsiktsfulle artikkel og nye bok særdeles godt; « Ved hjelp av smarte adaptive læresystemer vil en også kunne finne ut hvilke læringsressurser som fungerer best for de ulike gruppene av elever og studenter, og læringsobjekter som fører til dårlig eller endog feil forståelse vil bli silt bort automatisk». Han er denne ukas tankeleder, les, tenk og bli smartere!

Den globale møbelgiganten IKEA, som svenskene i sin tid gjorde alt for å stoppe annonserte denne uka at de gjør omfattende endringer for å bli mer adaptive. I en uttalelse anslår de at 11.500 nye stillinger vil bli skapt og at rundt 7.500 stillinger kan bli fjernet. Utrolig nok velger norske aviser med nisseluene godt ned på ørene å fokusere på at dette medfører at 20 norske stillinger kan bli fjernet. Etter vår mening burde man i stedet gratulere ledelsen med å gjøre nødvendige endringer i tide, - og i vårt hode blir 11.500 – 7.500 nye muligheter, - mange nye muligheter!

Ikea. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix.

Mens hovedorganisasjonen Virke og mange butikkeiere denne uka feirer at regjeringen har besluttet å fjerne 350-kronersgrensa på utenlandske pakker når nyttårsrakettene lander i 2020 er vi blant de som ikke er helt sikre på hvor genialt dette vil fungere for de fleste av oss. Merarbeid, økte gebyrer og toll kan fort bli tull som reduserer attraktiviteten. I tillegg er vi redd for at redusert konkurranse fra utlandet ikke nødvendigvis er det som skal til i forkant av amerikanske Amazon’s inntog i steinrøysa vår. Sist, men ikke under sperregrensen bør det nevnes at EU jobber med å innføre et felles digitalt system for dette. Vi er derfor her tilbøyelig til å være enig med Forbrukerrådet som sier at dette muligens er en lobbyseier, men ingen seier for forbrukerne. Med andre ord en delseier på linje med den svenske møbelfabrikkledere feiret da IKEA’s grunnlegger ble nektet å delta på den svenske møbelmessen eller den norske innføringen av DAB.

Netthandelen lar seg ikke stoppe og i dag kommer alle shopoholikeres festdag. Av de som sier de skal handle under Black Friday sier hele 38% at de utelukkende kommer til å handle på nett, mens 29% skal handle i fysisk butikk. 33% planlegger å handle både på nett og i butikk. Happy shopping!

La oss avslutte ukas oppsummering på denne svarte fredagen med et lite hjertesukk, - hvorfor er det slik at vi i Norge kopierer de dårlige merkedagene til amerikanerne, i stedet for å fokusere på de gode dagene. Noen annen god forklaring på at vi har adoptert både Halloween og Black Friday, - uten å få med oss deres feiring av familieverdiene – Thanksgiving-middagen som de feiret i går.

Ukas innovasjonsblomst går til FERD’s leder for sosialt entreprenørskap, Katinka Greve Leiner og IBM’s norske leder, Arne Norheim for å feire de som feires bør – nemlig de som tør!