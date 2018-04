Om syke meldinger, sykemeldinger, og friske fraspark

Etter at det norske folk har brukt mesteparten av vinteren på å fordøye slibrige meldinger og innpåsliten oppførsel fra ledende politikere med dårlig dømmekraft, er det nå Senterpartiets tur. En uklok SMS som ble sendt i fylla fra en hyttetur i 2016, har vokst som en løpsk kreftsvulst og i realiteten er det Senterpartiets etiske og moralske plattform som nå er under angrep.

Vi er blant dem som vil hevde at Liv Signe Navarsetes underliv skal få være i fred, og mener det må finnes viktigere saker for både politikere og pressen å beskjeftige seg med. Lærdommen for oss endringsagenter må være at dersom man lar man et problem få lov til å vokse lenge nok, vil selv den minste lille fillesak vokse seg uhåndterlig stor. Det alvorlige ligger i usedvanlig klønete opptreden fra partiet som hevder å ivareta de norske verdiene, og vi mistenker at velgerne ser at avstanden mellom Liv og lære er på størrelse med Hardangervidda. Det hjelper ikke saken at de involverte nå melder seg syke en etter en’. Flaut og lite verdig synes vi!

Da er det mer verdighet over nattens historiske møte i den demilitariserte sonen mellom Nord-Korea og Sør-Korea, der den nordkoreanske lederen og Sør Koreas president byttet ut ukloke Twitter- og SMSer med to utstrakte hender. Et vårtegn som bærer bud om bedre tider for det splittede koreanske folket, håper vi!

Uka har også vist oss at Facebook, Google og Amazon er formidable inntjeningsmaskiner som seiler gjennom sine respektive stormer. De har nådd en størrelse og veksttakt som medfører at de valser over konkurrenter og nye markeder i en takt, noe som gleder Wall Street, men bør bekymre oss andre. Til tross for en lang Twitter tirade fra Trump doblet Amazon overskuddet i første kvartal, og øker inntektene med formidable 122 milliarder kroner, – ikke dårlig for en liten bokselger som de færreste hadde troen på i 1994 da de startet opp. Med en veksttakt på 46 prosent i årets første kvartal er det i realiteten en helt syk vekst vi er vitne til.

Selv har vi tilbrakt en del av uka i Montenegro i lag med noen av Norges beste innovatører på BootCamp regi av Open innovation lab of Norway som også bærer bud om at de beste innovatørene ser mange muligheter fremover. Med inspirerte fageksperter, gode verktøy og metodikk bærer samlingen bud om at det er fullt mulig å levere mer og bedre innovasjon. Det mangler ikke på friske fraspark, – og nok en gang opplever vi at de beste deler villig både tips og teknikker!

Les også: Slik følger du best opp avvik knyttet til GDPR

Ukas lille hjertesukk er den formidable vårflommen av mailer som informerer oss om GDPR og ber oss bekrefte at vi fortsatt ønsker kontakt. Kan det være at mange har leid inn konsulenter som har «glemt» å informere om at norske regler helt siden 2003 i stor grad tar hensyn til vårt personvern, eller er svaret at mange tjener penger på at selvfølgelighetene ramses opp gang på gang? Ikke vet vi, men vakkert er det ikke!

Ukas innovasjonsblomst sendes professor Tor W. Andreassen, June Breivik fra Kulturtanken og Tone Ringstad i Culturengine, – høykompetente kompetansespredere med mye kunnskap å dele, kombinert med en entusiasme for faget innovasjon og kulturbygging som smitter!

Happy Friday!