Om turneer, hengekøyer og skogsturer

Selv om det er fredag den 13. april, virker det som både tyngdelover og tipperekka fungerer, – i alle fall for familiefaren som dro inn 319 millioner!

Denne uka har Næringsministeren og hans medarbeidere visstnok stengt kontoret og reist på havturne og besøkt fiskerivirksomheter fra Båtsfjord i nord til Lyngdal i sør. Selv om vi applauderer at kongerikets utvalgte besøker de som har vadestøvlene på og inntar den blå åkeren, fremstår det som en smule pussig at både næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og fiskeriminister Per Sandberg kappes om å snakke om havet. Det hele er muligens et resultat av departementets kreative kommunikasjonsspesialister som i ”stilling ledig”-annonsene reklamerer med at de har egen hengekøye og popcorn-maskin. Vi tror for vår del at to ministre for hver næring kan bli litt vel mye, selv om det nok ville sørget for at flere fikk sine besøksrunder og behov ivaretatt!

I samarbeid med noen av landets beste hoder er vi for femte år på rad i gang med å velge ut Norges 25 mest innovative virksomheter, og vår hilsen til næringsministeren er klar; De beste representerer et mangfold av sektorer. Vi ser også bransjer i rask endring, – og det er imponerende å se dyktige mennesker utfordre etablerte arbeidsprosesser og bygge innovative bedriftskulturer der endring ikke oppfattes som en trussel, men som en mulighet.

Vi håper hengekøya får hvile, og heier på forslaget om å bytte navn på Nærings- og fiskeridepartementet slik Høyre foreslo det på sitt landsmøte forrige helg. Kanskje det vil hjelpe på departementets manglende fokus på å legge til rette for gründere og vekstvirksomheter – uansett bransje. Vi har sagt det før, og gjentar det gjerne; Det bør ikke være politikernes oppgave å plukke enkeltbransjer, i stedet bør de legge til rette for nyskapning uansett næring. Dagens havbruk som mer eller mindre trykker penger langs vår lange kyst takket være høy laksepris, har utviklet seg gjennom mange år hvor det slett ikke fremsto så fagert som i dag. Det må vi ikke glemme!

Sjefen sjøl, Erna – har også reist på turne og med media på slep besøkte hun denne uken Colombia og Amazonas-jungelen og lovet bort noen milliarder dersom fattige bønder lar skogen stå. Tiltaket minner oss om da NORAD i sin tid ga tolv fiskere fra Sri Lanka hver sin flotte sjekte som i løpet av kort tid fisket havet utenfor den vakre øya så tomt at det ble lynsjestemning i landsbyen der man i århundrer hadde fisket i sine uthulte trestammer. Problemet løste seg ikke før de lokale fiskerne valgte å dra båtene på land, – og der ligger de kanskje fortsatt som et eksempel på skrekk og advarsel på norsk godvilje og manglende innsikt. Det er ikke lokale bønder som ødelegger jungelen, det er multinasjonale giganter som turer frem, omtrent slik Hydro har gjort i nabolandet Brasil, og det etter å ha hentet 1,6 milliarder norske innovasjonskroner.

Spørsmålet tvinger seg frem;

HVORDAN VILLE VI LIKT AT NYRIKE SAUDIARABERE KOM TIL VINSTRA OG LOVET OSS PENGER DERSOM VI LOT BJØRKESKOGEN STÅ OG LOT VÆR Å GÅ PÅ SKI I PEER GYNTS RIKE?

Denne helgen er det Venstre som reiser til skogs. De starter i dag sitt landsmøte på Gardermoen. I år er man ikke bare grønn, Norges eldste parti profilerer seg i år som selveste teknologipartiet. Temaet er nemlig «Teknologi – fantastiske muligheter og store utfordringer», og Trines tropper tropper opp som ferskt regjeringsparti med klar målsetting om å utforme den beste politikken for å møte fremtiden. Det synes vi er kult og ambisiøst! Selv om vi synes det er rart at Trine ikke har funnet plass til en eneste gründer på talerstolen, ønsker vi landets sannsynligvis beste parti for endringsagenter og grundere lykke til med å forme fremtiden, og minner om at vi så langt kun er halvveis!

Vi håper Venstre-delegatene på sin ferd inn i landsmøtesalen får med seg ukas kulturelle begivenhet. Nei, vi tenker ikke på at Snøhettas spektakulære Operahus er 10 år, det er nordmannen som vant 319 skattefrie millioner i Viking Lotto som stikker av med seieren. Familiefaren som vant førstepremiepotten alene onsdag kveld har forhåpentligvis startet feiringen, og mens landets gründere må skatte av hver eneste krone, har våre politikere i sin visdom gjort hele gevinsten for den spilleglade skattefri. Signaleffekten er ikke vanskelig å se, men nærmest umulig å forsvare – og vi håper politikerne tar signalet så fort de kommer ut av sine dype skoger og blå åkre.

Ukas innovasjonsblomst går til de innovative gründerne som står bak ukas gründercase, nemlig PlayPulse som går løs på det voksende problemet med inaktive ungdommer som spiller for mye dataspill. Løsningen er både kul og nærliggende, – og vi ønsker dem lykke til. Ingen kan si at de ikke spiller på lag med viktige trender!

Happy Friday!