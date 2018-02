Unormale blodverdier trenger ikke være doping

Svenskenes versjon av «Brennpunkt» har analysert 10.000 blodprøver blant internasjonale langrennsløpere, og slår alarm:

Rundt 300 har unormale og mistenkelige blodverdier, og av dem er et 70-tall medaljevinnere.

Du kan se innslaget her: Uppdrag granskning

Ifølge ekspertene kanalen har intervjuet har 16 norske skiløpere så høye blodverdier at det kun kan forklares i ett av hundre tilfeller.

Tilfeldig? Neppe!, er logikken.

Men la oss se på tallene:

Hvis verdiene forekommer hos 1/100 av befolkningen, vil det si at 52.900 nordmenn kan ha slike blodverdier uten å ha dopet seg.

Sagt på en annen måte: Over 50.000 nordmenn tilhører en gruppe som har naturlige forutsetninger for å gjøre det godt i en utholdenhetsidrett som langrenn.

Er det så påfallende at nettopp denne gruppen rekrutterer talenter som etterhvert blir våre topputøvere i denne idretten?

Eller er det slik at unormalt mange gode svømmere har store føtter, at unormalt mange mange håndballspillere har store håndflater eller at unormalt mange basketspillere er høye?

Eller som en lege Nettavisen har snakket med formulerer det: - Jeg har ikke sett verdiene, men det er ikke rart at de beste i en utholdenhetsidrett ligger i øvre del av gaus-kurven for blodverdier. De vil jo fra naturens side ha større sjanse for å bli gode. Det er ikke et tilfeldig utvalg de har tatt blodprøver av.

Fra tidligere vet vi at blodvolum og hemoglobinmassen er høyere hos utholdenhetsutøvere enn folk som ikke trener utholdenhet. Massen øker også ved høydetrening. Hemoglobin er kroppens transportør av oksygen og har direkte påvirkning på prestasjonene.

Les masteroppgave: Naturlig variasjon i hemoglobinmasse hos svært godt trente utholdenhetsutøvere

Les mer på Dagens Medisin: Høye blodverdier - doping eller naturlig variasjon?

I innslaget blir ingen nordmenn spesifikt pekt ut som dopingmistenkt.

SVÆRT UVANLIG: Dopingeksperten James Stray-Gundersen mener at blodverdiene til en svensk skiløper kun forekommer i 1/10.000-del av tilfellene.

Men SVT har lagt frem variasjonene i blodverdier for en svensk skiløper for idrettslege James Stray-Gundersen, og han mener at avvikene fra vedkommendes normalvariasjon er ekstreme - og bare forekommer i 1/10.000-del av tilfellene.

Nå skal det legges til at enkelte av skiløperne ikke bare har høye blodverdier - de har også ekstreme utslag i forhold til den normale variasjonen de har i henhold til sitt eget «blodpass».

I de tilfellene går ikke naturtalentet på at de fra naturens side er utstyrt med høye blodverdier, men også at de topper «blodformen» til mesterskap. Hvis ikke disse tilfellene er doping, så er disse løperne ekstremt heldig med sine naturlige forutsetninger.

Hva mener du? Er det greit å mistenkeliggjøre skiløpere for doping bare fordi de har unormale variasjoner i blodverdiene?