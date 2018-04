Hvitvasking av fornærmelser og usannheter

Det er oppstått en merkelig politisk praksis i kjølvannet av avgåtte justisminister Sylvi Listhaugs eskapader. Hun insisterer i fullt alvor på å kunne kalle en spade for en spade når hun har kommet med en meningsytring som har vakt sterke reaksjoner.

Hun sa det da hun advarte mot at flyktninger trodde de kunne bli båret på gullstol inn i landet. Hun sa det da hun ytret at flykninger måtte yte før de kunne nyte. Hun sa det da hun hevdet av Kristelig Folkeparti sleiket imamer opp etter ryggen. Og hun sa det etter sin Facebook-melding der hun mente at Arbeiderpartiet var mer opptatt av terroristers rettsikkerhet en befolkningens sikkerhet.

Da hun holdt sin tale etter at hun måtte gå av som statsråd forsikret hun oss om at hun ikke ville gå stille i dørene når hun vender tilbake til Stortinget og at hun vil fortsette å kalle en spade for en spade.

Vi forstår alle hva hun forsøker å si. Hun mener hun har kommet med en sannhet som ingen andre tør å si. Hun påstår at hun representerer en ærlighet som ingen andre våger å ha. Hun tør der andre tier. Og som ektefødt populist får hun massiv støtte og heiarop fra rampen i kommentarspaltene i de sosiale mediene.

Det er merkelig at hun tåles i miljøer som stort sett har vært opptatt av redelig argumentering for politiske holdninger, en form for skikkelighet vi har lært fra logikk og argumentasjonslære. Et ideal de fleste av oss holder høyt fordi vi tror at det er av det gode for debatten og for sunn utvikling av politiske standpunkter.

Så dukker det opp en lavkristelig trassig kvinne med uhøflige karakteristikker, fornærmelser og moralistiske holdninger. Og landets statsminister og regjeringsmedlemmer nøyer seg med å mumle at de ikke ville sagt det på den måten.

Det mest overaskende er at hun ikke bare kommer unna med det men sågar øker sin popularitet jo mer rabiat hun opptrer. Ethvert forsøk på å imøtegå påstandene hennes med argumentasjon blir møtt med forakt og påstander om elitistisk prat. Reaksjonene er emosjonsstyrt og ikke argumentasjonsstyrt. De minner om fjortisreaksjoner på frustrasjoner.

Men til forskjell fra tenåringshjernen som ennå ikke har utviklet logikkhjernens evne til å bremse følelsesimpulser så ser det ut som det normale fornuftspotensialet hos bidragsyterne i kommentarspaltene er frakoblet slik at følelsene får uhindret utløp. Dermed blir usannheter til sannhet.

For det er faktisk ikke sant at flykninger blir båret inn i landet på gullstol. Det er faktisk ikke sant at KrF sleiker imamer opp etter ryggen. Det er ikke sant at flyktninger nyter før de yter. Og det er selvfølgelig ikke sant at Arbeiderpartiet setter terroristers rettssikkerhet foran nasjonens sikkerhet. Å kalle en spade for en spade er intet mindre enn hvitvasking av usannhet. Og det politiske Norge godtar det! De rister litt på hodet men protesterer ikke mot det.

Problemet er at vi kan ikke ta igjen med samme mynt. Det er under vår verdighet. De fleste av oss synes fremdeles det er et ideal å gjennomføre en logisk basert argumentasjonsrekke som grunnlag for et standpunkt.

Forskjellene øker som kjent i samfunnet. Ikke bare økonomisk, men også i dannelse. Vi må imidlertid ikke glemme at det bare er 10-15 prosent av dem som applauderer det å kalle spader for spader. Det oppleves som om de er i flertall fordi de støyer så voldsomt. Men vi andre må lære å nyte å tilhøre flertallet og akseptere mindretallet som begrenser sin diskusjonskvalitet til hvitvasking av usannheter.

Det er mange av oss som har hevdet at det er en fordel å samle populister og ekstremhøyre i FrP fordi det forebygger bevegelser enda lenger til høyre. Det er bare så trist at de sitter i regjering. Men makten de har nå vil måtte tape seg. Å erstatte saklig argumentasjon med kommentarfeltenes logikk og sinne er ikke bærekraftig i lengen. Det ødelegger nasjonens forstand.

Listhaug har imidlertid lovet oss å fortsette å slamre med dører og kalle spader for spader i Stortinget. Hun er ironisk nok plassert i helse-og omsorgskomiteen. Vi må ha lov til å håpe at stortingspresidenten klubber henne ned.