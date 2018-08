34.500 raser mot nytt gigantisk bompengeeksplosjon rundt Stavanger

38 nye bomstasjoner og mer enn dobling av taksten skaper frustrasjon.

1. oktober skjer det store endringer på Nord-Jæren, og befolkningen er i harnisk.

Den såkalte Bymiljøpakken har en kostnadsramme på over 32 milliarder kroner, men ligger allerede an til å bli langt dyrere. Hvem som skal ta regningen er ikke klart - men bilistene skal i alle fall betale 25,2 milliarder.

38 nye bomstasjoner

Det som derimot er klart er at det fra 1. oktober dukker opp 38 nye bomstasjoner på Nord-Jæren. I praksis skal det etableres fem bomringer rundt henholdsvis Stavanger, Forus, Sandnes, Sola og Risvika - i tillegg til at det etableres bomsnitt for kjøring fra Randaberg og sørover.

Kartet viser de fem bomringene og det nye bomsnittet fra nord.

Der det allerede er bomstasjoner øker prisen fra 20 i dag, til 44 kroner per passering i rushtiden.

Det blir derimot et tak på 75 passeringer i måneden.

- En personbil som passerer 75 ganger per måned i rushtiden vil med rabatt få årlige kostnader på 31 680 kroner, skriver sekretariatet på bypakkens nettsider.

I likhet med i Oslo går den store majoriteten av bompengene ikke med til nye bilveier, men sykkel- og kollektivsatsinger, inkludert den såkalte sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes som alene skal koste godt over en milliard kroner.

Prosjektene skal stå ferdig i løpet av 15 år.

Fakta: Prosjekter i Bymiljøpakken på Nord-Jæren

Bussveien Bussveien linje A: Sammenhengende bussfelt fra Risavika - Sunde - Stavanger - Forus - Sandnes - Vatne Bussveien linje B: Sammenhengende bussfelt fra Kvernevik - Sunde - Stavanger - Forus Bussveien, linje C: Sandnes - Forus - Stavanger Lufthavn Sola - Sola Oppgradering av Byterminalen i Stavanger og Ruten i Sandnes sentrum. I tillegg får Stavanger sentrum ny gateterminal Fylkesvei 44 Paradis – Stavanger universitetssjukehus (SUS): Gangtunnel Åtte endeholdeplasser med snumuligheter og sjåførfasiliteter Tungbilfelt/kollektivfelt Riksvei 509 Transportkorridor vest, E39 Solasplitten – Jåsund Andre kollektivprosjekt E39 Schancheholen – Solasplitten: Kollektivfelt Universitetet i Stavanger (UiS) – Stavanger universitetssjukehus (SUS) – Diagonalen – Jåttå: Kollektivtiltak Hillevåg – Universitetet i Stavanger (UiS) – Stavanger universitetssjukehus (SUS): Kollektivtiltak Fylkesvei 330 Hoveveien: Kollektivfelt Fylkesvei 435 Buøy – Austbø: Kollektivfelt 1 milliard kroner til andre kollektivprosjekt Drift av kollektivtrafikk, tre milliarder kroner totalt Sykkel Sykkelstamvegen: Stavanger – Forus – Sandnes 1 milliard kroner til andre sykkelprosjekter Tiltak for gående, miljø og trafikksikkerhet 1 milliard kroner til miljø, trafikksikkerhet, turveier og andre tiltak for gående Veiprosjekt E39 Smiene – Harestad E39 Ålgård – Hove Fylkesvei 505 Skjæveland – Foss Eikeland (oppstart i Jærenpakke 1) Fylkesvei 505 Foss Eikeland – E39 Bråstein E39/riksvei 44 Krysstiltak/vegutvidelse Stangeland Fylkesvei 409 Transportkorridor vest, Kvernevik – E39 i Randaberg Bomstasjoner Det skal bygges totalt 38 bomstasjoner i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

- Blir presset ut av arbeid

I skrivende stund har en motstandsgruppe på Facebook klart å samle over 34.500 personer. En kraftig økning av prisene tas nemlig svært dårlig imot i et område som er hardt rammet av kostnadskuttene i oljebransjen.

Gruppen har varslet ukentlige demonstrasjoner mot innføringen.

Ifølge MinSak.no har også over 14.500 personer skrevet under et opprop om ny behandling av bypakken, riktignok med en del dobbeltregistreringer.

- Jeg jobber 8-16, og barnehagen åpner 7.30 og stenger 16.30. Det er fysisk umulig å rekke å hente og levere på den lille halvtimen med flere busser. Jeg hadde en inntekt på 780.000 kroner i fjor, men på grunn av oljenedgang har jeg nå 378.000. Om jeg slutter å jobbe får jeg utbetalt omtrent det samme som min nåværende lønn, i tillegg vil jeg spare penger på bomstasjoner og barnehage, sier et oppgitt medlem til Nettavisen.

