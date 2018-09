BMWs nye SUV kan redde ladbare hybridbiler

Ny SUV får nesten tredoblet rekkevidden.

Ladbare hybrider er kanskje de bilene på markedet som har kommet best ut av de helt urealistiske målemetodene (NEDC) for utslipp som har eksistert de siste årene.

De fleste modellene har kunnet oppgi en rekkevidde på rundt 40 kilometer, og skattelegges for et CO2-utslipp som i mange tilfeller er bare en brøkdel av hva som er realiteten.

De nye målemetodene (WLTP) som nå innføres har ført til at VW blant annet har sluttet å produsere ladbare Passat og Golf GTE, fordi bilene kom svært dårlig ut av omlegging av målemetoder.

BMWs X5 har på sin side vært brukt som en av skrekkeksemplene, der forskjellen mellom faktisk og reelt forbruk har vært størst.

«Andre generasjon» ladbar hybrid

Det har derfor vært grunn til å tro at ladbare hybrider var i ferd med å forsvinne, men nå kommer BMW med en nyhet som kan redde de ladbare hybridenes fremtid:

Den nye X5 45e er en ladbar hybrid som har et batteri som er større enn enkelte elbiler på markedet:

Med 18,4 kWh er batterikapasiteten doblet fra forrige utgave - og ifølge BMW skal bilen ha en ren elektrisk rekkevidde på 75 km etter den nye WLTP-målestandarden.

Til sammenligning har elbilen Mitsubishi iMiev et batteri på bare 16 kWh.

Elmotoren er i stand til å levere 112 hestekrefter og 265 Nm dreiemoement, mens de store kreftene kommer fra en 3-liters sekssylindret bensinmotor som yter 286 hestekrefter. Maksimal effekt er 394 hestekrefter.

Skal lansere flere modeller

– Det har vært mange diskusjoner rundt den elektriske rekkevidden til de første ladbare hybridene som kom på markedet. Med andre generasjon ladbare BMW X5 viser vi at BMW har teknologien som skal til for å løfte disse modellene til et nytt nivå. De store ladbare bilene vil også fremover ha best kapasitet til å bære den ekstra vekten til batteriene og by på lengst elektrisk rekkevidde, men vi kan forvente oss at både teknologi og elektrisk rekkevidde vil smitte over på mindre, kommende modeller, sier Marius Tegneby.

Bilen kommer ifølge Tegneby «i løpet av 2019», og prisen er ikke klar.

