Har knekt koden for hydrogen-energi

Ammoniakk er løsningen for transport av høyeksplosivt hydrogen.

- Dette er et veiskille for energi, sier Michael Dolan som er ledende forsker ved CSIRO.

- Vi er de første som produserer ren hydrogen fra ammoniakk, sier han til australske ABC News.

Hydrogen er blant de grønne energikildene som skal minke utslippene fra transportsektoren. Et problem med hydrogen er at det er vanskelig å transportere i store mengder på en sikker måte. Gassen er høyeksplosiv og verdens letteste grunnstoff. Det må gjøres om til flytende form under høyt trykk for å kunne transporteres i mengde.

Nå sier forskningsorganisasjonen CSIRO at de har knekt koden.

Løsningen er å gjøre hydrogen om til ammoniakk (som har en masse lik cirka 3/4 deler av vann), og deretter gjøre om ammoniakk til hydrogen før det fylles på tanken.

Ammoniakk består av tre hydrogen-atomer og ett nitrogen-atom. Sammenlignet med flytende hydrogen, kan ammoniakk frakte dobbelt så mye energi.

To biler har nå blitt testet med hydrogen utvunnet fra ammoniakk.

- Vi har effektivt omgjort Haber-Bosch prosessen (som blir brukt til å transformere hydrogen til ammoniakk) sier Michael Dolan som er ledende forsker ved CSIRO til Renew economy.

Den statlige australske forskningsorganisasjonen håper at systemet vil gjøre at Australia kan bli en fremtidig leverandør av hydrogen.

