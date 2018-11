Politiet i Dubai vil i fremtiden kjøre rundt på «flyvende motorsykler»

Det kan se ut som en scene fra «Tilbake til fremtiden», men politimenn i flyvende kjøretøy blir en realitet i denne byen.

I en ikke så fjern fremtid er det gode muligheter for at befolkningen i Dubai får oppleve politi som patruljerer over bakken.

Dubai-politiet investerer stort om dagen, og nylig inngikk de en kontrakt med det russiske teknologiselskapet Hoversurf. Politibetjentene i Dubai blir derfor de første som får teste en «Hoverbike» i tjenesten. De satser på å ha kjøretøyene i bruk fra år 2020, ifølge CNN.



- Akkurat nå har vi to grupper som allerede trener for å bruke kjøretøyet, og det kommer til å bli flere, sier Khalid Nasser Alrazooqi, sjef i Dubai-politiet.

De har selv lagt ut en video av testingen, og det ser ganske spektakulært ut.



Maskinen har fire propeller som holder doningen oppe i luften, og den kan oppnå en makshastighet på 97 kilometer i timen. En liten hake er imidlertid at den kun har en reisetid på 25 minutter. Etter denne flytiden må kjøretøyet lades i 2,5 time.



De forente arabiske emirater er et land som er kjent for å satse på ny teknologi. Fra før av har politistyrken i Dubai investert i Lamborghinier, selvkjørende roboter og robot-politi, skriver CNN.

