Stor undersøkelse: Hvem bør en selvkjørende bil drepe i uunngåelige trafikkulykker?

Gamle mennesker, unge mennesker, dyr? Hvem skal dø? Over to millioner mennesker fra 233 land har svart på det spesielle spørsmålet.

Tenk deg følgende scenario: Du sitter bak rattet og er på vei til å krasje. Ville du ha kjørt ned en katt eller noen barn? Ville du valgt å drepe deg selv og passasjerene i bilen ved å krasje i autovernet? Eller ville du ha drept noen tilfeldig forbipasserende på fortauet? Og skal en gravid person ha mer «rett» til å leve enn en kriminell person?

Vanskelige spørsmål å svare på, men en stor undersøkelse med deltakere fra 233 land har svaret på flere av disse spørsmålene. Mer konkret var undersøkelsens fokus å la folk si sin mening om hvem som bør dø i trafikken, hvis det er en selvkjørende bil som skal ta det valget.

Kulturelle forskjeller

Den nettbaserte undersøkelsen fikk over to millioner svar, og forskere tok tak i svarene og publiserte en lang artikkel på nature.com med resultatene.

Det var en bred enighet om at folk vil redde mennesker fremfor dyr, at unge bør spares foran eldre og at større folkegrupper burde få leve, istedenfor mindre folkegrupper og enkeltindivider.

Men: kulturelle forskjeller ga ulike svar. Folk i ulike land hadde ulik oppfatning av hvem man burde redde først i trafikken.

I Latin-Amerika var det en bred enighet om at unge mennesker fortjener å leve mer enn gamle mennesker, men i de asiatiske landene var det motsatt. Der foretrakk man å redde gamle mennesker.

De fleste, uavhengig av opphav, ønsket derimot å spare fotgjengere fremfor passasjerer. En annen ting som gikk igjen var at regelbrytere i trafikken, folk som gikk på rødt lys, også videre, fortjente å dø istedenfor lovlydige trafikanter.

STOR UNDERSØKELSE: Hvem skal en selvkjørende bil ta livet av? En global undersøkelse med over to millioner deltakere ga flere forskjellige svar.

Basert på «Sporvognsproblemet»



Den store undersøkelsen er et tankeeksperiment som skal trigge folk til å løse et dilemma. Undersøkelsen er basert på «Sporvognsproblemet».

Spørsmålet som stilles er om sporvognen bør endre kurs for å redde en gruppe uskyldige mennesker, og heller bare drepe en uskyldig person, hvis sporvognen bytter til et sidespor. Det er basert på konsekvensetikk (at vi bør redde fem liv heller enn ett). Ifølge Azim Shariff, en av forfatterne bak studiet, vil de fleste sjåfører stole på instinktene sine i farlige trafikksituasjoner, men at selvkjørende biler har muligheten til å ta veloverveide valg over hvem som bør bli rammet.

- De kommer til å ta avgjørelser som fordeler risikoen ulikt over forskjellige mennesker. De vil bestemme over hvem som har «rett» til å dø eller leve i trafikken, sier Shariff, som er professor på The University of British Columbia.

Denne problemstillingen kan virke ganske fjern for mange, men professor Shariff mener at den absolutt bør tas seriøst.

- I 2018 kan den selvkjørende bilen være det første forbrukerproduktet, som kan programmeres til å sette eierens liv på spill og mot deres vilje, hevder Shariff.

