Test: Audi R8 V10 Plus Spyder (2018)

Se for deg en drømmebil. Bare litt bedre.

Det gode

En superbil som klarer balansekunsten å være både brutal og en cruiser

Presterer å plante de 610 hestekreftene i bakken

Berusende aksellerasjon

Et fantastisk lydbilde som er halve opplevelsen - bare vær forsiktig med ørene i tunneler

Firehjulstrekk gjør at bilen kan brukes året rundt

Litt mer bagasjeplass enn du tror

Et svært velfungerende infotainmentsystem (Virtual Cockpit)

Gode seter

Presis styring

Det dårlige

Langt ifra den peneste toppløse bilen på markedet



Ekstra vekt kan merkes i svingene

Innvendig er det litt trangt og lite oppbevaringsplass

Det grusomme

Uoppnåelig for de fleste



Vi har lagt bak oss en av de mest fantastiske somrene noen gang, og da er det lite som passer bedre enn å kjøre rundt i en bil uten tak.

Og hva kan kanskje passe bedre enn en Audi R8 V10 Plus Spyder - en lett modifisert utgave av Lamborghini Huracan - når temperaturen svinger rundt 30 grader?

Vi har tidligere omtalt bilen i vanlig coupé-utgave som så fantastisk at det ikke er til å tro. Årsaken er at bilen på en ganske forstålig måte klarer å kombinere det svært sportslige og brutale, med å også tilby komfort.

Mindre tak, mer vekt - mer glede

I toppløs utgave er det egentlig ikke veldig mye som er endret. Bilen drives fortsatt av en selvpustende V10-motor fra Lamborghini på 610 hestekrefter.

NB! Dette bildet er fra coupéutgaven, men på Spyder-versjonen er motoren skjult.

interiøret er identisk - og kreftene forplantes trygt i bakken gjennom permanent Quattro med prioritering av bakhjulene - og girkassen er den samme.

Derimot er taket kuttet av og erstattet av et automatisk stofftak som kan tas opp og ned i drøyt 30 km/t. Dette gjør at bilen har blitt ganske betydelige 215 kg tyngre, men akselerasjonen er kun 0,1 sekund dårligere.

Om vi skal være brutalt ærlig: Ganske mye mindre attraktiv å se på. Det har også en del påpekt når vi har testet bilen.

Dette er neppe et bilde som henges opp på veggen, men det er irrelevant.

Med taket oppe ser bilen ganske enkelt ganske trist ut, og proporsjonene fungerer heller ikke optimalt.

Skal du posere, så finnes det bedre biler å gjøre det i.

Men det er da heller ikke poenget med denne bilen. I stedet er dette noe i nærheten av det ultimate kosebilen for de som faktisk sitter inni.

Det er nemlig noe som skjer med humøret ditt når du i fint vær tar ned taket på en bil. Det er en følelse av frihet. Det er en følelse av kos. Av avslapning. En følelse av velvære.

Du trenger ikke være sjåfør med horn i panna. Det er like fint å bare kose seg i sola.

Når du fylles av disse følelsene, så får du det ikke så fryktelig travelt. Vi har gang på gang sagt at du ikke trenger stor motor og høy fart for å nyte en cabriolet/roadster. Det er derfor Mazda MX-5 er en så stor suksess.

Men vi har aldri sagt at en stor motor er en ulempe. Det gir derimot en herlig tilleggsdimensjon. Når du faktisk ønsker det.

På perfekte sommerdager er det deilig å bare cruise i helt fornuftige hastigheter. Kjøre seg en tur, uten å vite om en skal ta til høyre eller venstre i neste kryss. Kanskje til og med litt under fartsgrensen. Bilen er da usedvanlig lettkjørt, ikke noe mer dramatisk enn en Audi TT.

Men så kommer man til den perfekte veistrekningen. Den uten biler og mange svinger. Da kan man trykke på Dynamic-knappen og la villdyret som bare har ligget i dvale under panseret våkne til live. Det gjør den da også med et brøl når avgassene fra 5,2 liters sylindervolum presset til sitt ytterste finner vei ut av systemet.

Du skyves tilbake i setet og opplever en brutalitet som nesten føles skremmende, men heldigvis bare nesten.

Den ekstra vekten kjennes gjennom de skarpeste svingene, men firehjulstrekkssystemet holder bilen i sjakk og bilen går nøyaktig dit hvor du peker. Får du sleng med denne bilen på offentlig vei, har du gjort noe galt. Dramatikken kommer fra lydbildet og fra akselerasjonen. I en tunnel er det på grensen til absurd.

Men så kan du skru av sportsmodusen rundt neste sving. La blodtrykke falle, og ha det minst like bra i 65 i 80-sonen. Stopper opp og ta inn over deg det vakre landet vi bor i.

På mange måter det beste fra begge verdener. Superbilen. Kosebilen.

Bagasjerommet er tilstrekkelig til en helgetur.

Bedre enn AMG?

Under kjøringen lurte vi et lite øyeblikk på om vi hadde kost oss mer under kjøring av Mercedes AMG GT C Roadster - som også er en toseters, toppløs superbil med en motor som teknisk sett er plassert i midten.

Dette er likevel biler med ganske forskjellig fremtoning, der AMG-en er en V8-brumlebass med en ganske mye mer luksuriøs fremtoning og et utseende som nok er mer tiltalende. Dessuten har den bakhjulsdrift.

Men lydbildet du får fra en brutal, selvpustende V10-motor, dramatikken fra drøyt 60 hestekrefter ekstra og bedre demping av turbulens gjør at vi mener Audi drar det lengste strået. Dessuten sørger quattro-systemet for at bilen fungerer året rundt.

Blir dette en storselger i Norge? Selvsagt ikke. Bare engangsavgiften er nær 800.000 kroner. Det er mer enn hele nybilprisen til en Audi TTS Roadster.

Gratulerer Audi, dere har laget en fantastisk bil!

Vil du høre mer av lyden? Ta en titt på videoen vi laget av coupévarianten:

