Test: Ford Focus 1,5 TDCi 4. generasjon

Feil motor og girkasse. Men ellers er dette utrolig vellykket.

Det gode

Trolig den peneste bilen i sin klasse



Særegne og engasjerende kjøreegenskaper



Et ryddig og velfungerende interiør



Svært godt utstyrt



Hyggelig priset



Det dårlige

Skal du ha mye bagasjeplass må du gå for stasjonsvogn



Motor og girkassen på vår testbil bringer ikke frem det beste Focus har å by på



Det grusomme

Ingen elektrifisering

La oss begynne med det helt åpenbare: Den 4. generasjonen av Ford Focus er en av de aller mest visuelt tilfresstillende bilene vi har sett på lang tid - i alle fall i denne prisklassen.

Forrige generasjon var heller ikke ille å se på, men det er bare å si at Ford her slår hovedkonkurrentene sine knock out.

Ford er som vi har sagt mange ganger før bilen for dem som er glad i biler som er morsomme å kjøre, men som ikke har råd til BMW. Og med den nye utgaven har de fått et design som klarer å visualisere denne sportsligheten. At den har blitt lavere, bredere og kortere akselavstand har selvsagt hjulpet på.

Helt spesiell å kjøre

Så la oss kaste oss rett på bilens kjøreegenskaper:

I den nye generasjonen Focus virker det som om Ford har bygget videre på en del av lærdommen fra forrige generasjons Focus ST, som hadde en helt spesiell styrefølelse. Styringen er nemlig ekstremt progressiv, men den nye Focus har også en spesiell egenskap der det nesten virker som om selve hjulbevegelsen ligger litt bakpå rattbevegelsene.

Kombinasjonen av disse to tingene gjør at du under aktiv kjøring får en helt spesiell «turn in» som det tar litt tid å venne seg til, men som oppleves ekstremt engasjerende når du først får følelsen med hvordan det utnyttes best mulig.

Selve demperoppsettet er veldig godt satt opp som et kompromiss mellom komfort og kjøreglede, og bilen har i det hele tatt lite skavanker.

Ford nye 1,5-liters dieselmotor er en helt allright motor, men blir veldig feil i en så sportslig bil som Focus egentlig er.

Feil motor. Feil girkasse

Når det er sagt så er vår testbil utstyrt med en kombinasjon av motor og girkasse som ikke lever opp til sportsligheten en Focus fortjener. Dieselmotor er ganske «ut» for tiden, og en 1,5-liters variant som når effekttoppen nærmere 2000 RPM før rødlinja er ikke noe som gir deg evnene til å jage spesielt mye.

Legg så på at vår testbil er utstyrt med en 8-trinns automatisk girkasse som tilbyr nær sømløse girskift, så forstår man at dette er en variant som er spesifisert til å gjøre en best mulig jobb på hverdagens kjøring. Vår testbil er utstyrt med girhendler på rattet, men girkassen er bare unntaksvis interessert i å faktisk lystre befalingene den gis.

I utgangspunktet er Focus veldig spennende å kjøre, men motor og girkasse i vår testbil gjør at den nesten skinner mest når du bare tar det helt med ro.

Det er på ingen måte et forsøk på å si at verken motor eller girkasse er dårlig, de lever bare ikke helt opp til bilens rykte og design som det sportslige valget i klassen.

Ikke noe elektrisitet

Uansett ville vi valgt en bil i denne klassen med bensinmotor, og Ford gjør seg nesten alltid best med manuell girkasse.

Den store skuffelsen - og den som kommer til å påvirke salget - er at bilen ikke er tilgjengelig som verken hybrid eller elbil. Ford er en av merkene som virkelig har slept beina etter seg i elbil-utviklingen, og når man vet at de viktigste konkurrentene til denne bilen nå reelt er Golf, Leaf og kommende Toyota Corolla, vil fraværet av elektrisk fremdrift bety noe for folk som skal gjennom bomringen.

Det skal nevnes at en såkalt «mild hybrid» er på vei, altså at bilen får 48V strømsystem, men det handler mest minimale drivstoffbesparelser på tradisjonelle motorer.

Kvalitetshopp innvendig

Også på innsiden har bilen fått et markant kvalitetshopp, og følger i sporene etter det vi så på nye Fiesta.

Legg merke til «girhjulet» i midtkonsollen.

Focus har hatt en av de mest knapperike interiørene på markedet, men Ford har virkelig ryddet opp i den nye versjonen - og helhetsopplevelsen er ganske enkelt mer oversiktlig enn tidligere.

Rett nok er Ford blant de produsentene som får plass til flest knapper på selve rattet, men disse gjør stort sett nøyaktig det du ønsker at de skal gjøre.

Vår bil med ST-line-utstyrsgrad har en god del skinndetaljer, samt litt falsk karbonfiber i interiøret - og et lydanlegg fra B&O Play (som nå ikke lenger har noe med B&O som du kjøper i hjemmet) som gjør det til en nytelse å kjøre langt og høre på god musikk. Ford har i mange år nærmest fungert som en reklameplakat for Sony innvendig, men har nå valgt å ta steget oppover i hifi-kjeden.

Focus har nå også fått på plass head-up display (HUD) for første gang, selv om det er kvasivarianten med et eget pop-up-display mellom fører. Den siste generasjonen av infotainmentsystemet Sync har også blitt langt bedre enn tidligere, selv om mange nok vil oppleve Apple Car Play som beste alternativ.

Forsetene er i utgangspunktet gode å sitte i, men Ford kunne godt spandert på seg litt bedre lårstøtte.

I baksetene er det overraskende mye plass med tanke på bilens størrelse.

Konsekvensen av god plass i baksetet er derimot at plassen i bagasjerommet ikke helt klarer å måle seg med de beste: Med 341 liter havner nye Focus 19 liter bak Auris og 39 liter bak Golf.

Bilen er forøvrig ganske hyggelig priset opp mot konkurrentene, og du får en solid utstyrspakke inkludert hvis du går for ST-line, noe Ford tror den store majoriteten vil gjøre.

Med i pakken inkluderes det blant annet 8" trykkførlsom skjerm, sportsseter, parkeringssensorer både foran og bak, adaptiv cruisecontrol, nøkkelfri start, ST-stylingpakke. Samtidig har Ford utvidet ekstrautstyrspakken forholdsvis mye fra tidligere, med priser som er langt mer edrulige enn mesteparten av de tyske produsentene operer med.

Et solid stykke bil

Den nye Ford Focus imponerer på de fleste måter, og hvis man velger riktig motor og girkasse, fremstår dette nå som en av de aller mest attraktive bilene i klassen.

Noe særlig mer er det ikke å si, bortsett fra at Ford gjør det litt vanskelig for seg selv i Norge ved å ikke ha elektriske varianter eller firehjulsdrift.

