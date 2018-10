Test: Mercedes C-klasse C300 kabriolet facelift

Mercedes gjør det moro å kjøre toppløs i oktober

Det gode

Gir deg gleden av taket nede langt utover høsten



Et strålende interør har blitt enda bedre



Motoren gir mye effekt - men gjør lite ut av seg



Svært komfortabel å kjøre, men likevel med på leken



Bagasjeplassen vil ikke vinne noen priser



Taket kan tas opp og ned i fart



Forholdsvis god lydisolering til å være stofftak



Det dårlige

Med all vindbeskyttelse aktivt, så ser bilen litt snål ut



Kostbar



Bakseteplassen er ganske noe knapp liten



Nyhetene er ikke oppsiktsvekkende store

Litt mer turbulens enn i E-klasse og 4-serie

Det grusomme

Egentlig ingenting



Da Mercedes lanserte 4. generasjon C-klasse (W205) i 2014, så var det en revolusjon. Selskapet startet med den en imponerende prosess med å gå fra å være ganske sidrumpa og kjedelig, til å virkelig vise hva stjerna i fronten sto for over hele modellspekteret.

Den nye plattformen de baserte bilen på var fenomenal, luftfjæringen det samme. Interiøret var helt uten forbehold det beste på markedet. Senere har pøst på med ny teknologi.

Men verden går fremover, og det samme har konkurrentene gjort. Dermed har tiden nå kommet for den obligatoriske midlivsoppgraderingen. Faceliften.

Så var gjør man med en bil som har skremt vettet av konkurrentene? Egentlig ikke så veldig mye, skulle det vise seg. En ødelegger ikke en vinneroppskrift.

Mercedes har holdt seg til en ny grill, noen nye lys, en bedre infotainmentskjerm - og litt småflikking her og der. Det inkluderer blant annet det oppdaterte rattet fra S-klasse.

Ja, og nye motorer da. Blant annet har det kommet en ny C200-versjon med «letthybrid». Den kommer vi tilbake til senere.

I en liten boble

Mercedes har etter hvert fått rykte på seg for å lage cabrioletutgaver som ser ganske så snåle ut, mot at du som sjåfør nærmest blir sittende i din egen lille boble bak rattet, der turbulens nesten er et fremmedord.

Med vindskjerm bak, spoiler foran og vinduene oppe, klarer Mercedes å holde deg ganske varmt og godt inni bilen - selv når taket er borte. Legg merke til viftene i hodestøtten som blåser varm luft i nakken din.

I kombinasjon med varme som blåser fra alle kanter, og varme i setet, er det spesielt med E-klasse mulig å kjøre med taket nede lenge etter at det har blitt kuldegrader.

En spoiler over frontruta og en motorisert vindskjerm bak gjør ganske enkelt underverker - selv om det ser helt noldus ut utenfra.

Løsningene for å holde vinden utenfor kupeen ser ikke spesielt pene ut, men gjør jobben sin.

Da vi først satt oss bak rattet på den noppgraderte utgaven lurte vi oss selv til å tro at Mercedes på C-klasse facelift hadde nærmet seg magien de har fått til i E-klasse på turbulensskjerming. Relaiteten er nok derimot at lite har skjedd på facelift-utgaven.

I praksis betyr det svært gode skjermingsegenskaper, men at det kan bli litt kjølig når du nærmer deg null. Den jevne vindskjermingen er god, men av og til kommer det noen plaff som nærmest slår ut den varme luften.

Det er likevel slik at når vi kjørte rundt på noen svært hyggelige oktoberdager, var det selv på motorveien helt uaktuelt å ta ned taket.

Ekstremt attraktivt interiør

På innsiden har Mercedes fiklet på det allerede strålende interiøret. Det mest iøyenfallende er at selve instrumentpanelet nå har blitt heldigitalt, og at skjermen i midtkonsollen har blitt større og bredere. Mercedes har derimot ikke valgt samme «widescreen cockpit»-løsning som finnes i S, E og A-klasse.

Vi trodde vi skulle være litt skuffet over dette, men en todeling av skjermarealet er ikke så dumt.

Rattet er derimot oppgradert og hentet rett fra S- og E-klasse. Det inkluderer to trykkfølsomme plater som du styrer de to skjermene med, samt skikkelige aluminiumsknapper for blant annet lyd og cruisecontrol. Skal vi være helt ærlige, er dette kanskje vårt favorittratt for tiden.

Ellers viderefører Mercedes det meste som har fungert strålende de siste fire årene, inkludert utrolig elegant skinn- og trebruk, samt noen av markedets aller mest komfortable seter.

Så hvordan er den å kjøre?

Vår testbil er utstyrt med den litt påkostede C300-motorisereringe, noe som nå betyr en firesylindret turboladet motor som yter 258 hestekrefter.

Dette er et eksempel på downsizing som nok ikke alle setter pris på. 300-tallet hører naturlig hjemme 3-liters, 6-sylindret-land, og en firesylindret motor kan aldri få samme lyd og karakteretikk som en 6-er.

Realiteten er at C300 på mange måter oppleves som å kjøre en C200, bare at det skjer betydelig mer når du trykker på gassen for å komme deg opp i fart. Motoren har veldig lite sportskarakteristikk, men bare et kraftoverskudd.

Denne karakteristikken passer veldig godt sammen med bilens 9-trinns automat, som først og fremst er grenseløst komfortabel.

Sammen skaper det en herlig toppløs cruiser, som sluker både mil og dårlig underlag.

Spørsmålet man da fort kan stille seg er om en like gjerne kunne gått for en C200 og spare pengene? Motoren er i prinsippet den samme, forbruket blir litt mindre - og du sparer 45.000 kroner. Vi ville heller vurdert firehjulsdriftversjonen av C200. Den koster praktisk talt det samme som C300.

Liten, men tilstrekkelig plass

Forøvrig er fortsatt C-klasse kabriolet en bil som har plass i baksetet og bagasjerom som er tilstrekkelig sett opp mot hva slags bil du faktisk kjører.

Det er plass til to i baksetet - selv om det ikke er voldsomt med beinplass.

Bagasjeplassen er på 285 liter hvis du har taket nede, og 360 liter hvis du har taket oppe. Sistnevnte er nær identisk med BMW 4-serie, men førstnevnte er vesentlig mer fordi C-klassen benytter stofftak.

Bagasjeplassen er ikke imponerende, men akseptabel så lenge taket er oppe.

Bakseteplassen er begrenset, men hvis de som sitter i forsetene ofrer litt plass, så fungerer det godt på en solskinnsdag.

Alt i alt har Mercedes tatt en flott 4-seters kabriolet og gjort den litt bedre.

