Test: Mercedes CLS 450 3. generasjon (2018)

Det gode

Kanskje den mest komfortable bilen du kan kjøpe



Svært lavt støynivå



Markedsledende lydanlegg



Veldig jevn og god kraftlevering



Klasseledende interiør



Svært gode seter

Brukbart med bakseteplass og nå plass til fem

Designet er spiselig for flere

God fremkommelighet

Det dårlige

Mangler totalt et sportslig gen

Dårlig følelse med underlaget

Med riktig utstyr blir det svært kostbart

Det grusomme

Har tonet ned det særegne designet

For 15 år siden lanserte Mercedes en ny modell de fleste ristet på hodet av: Hvem i alle dager var det som ønsket en firedørs coupé, liksom?

Det hjalp ikke på at bilen så veldig annerledes ut - en slags sidrumpa E-klasse med dårligere plass i baksetet.

Nye CLS ser forbausende sint ut forfra.

Men kundene elsket det. Mercedes solgte bilen i bøtter og spann. BMW og Audi måtte innrømme at de tok feil - og i løpet av kort tid kopierte de oppskriften. Resultatet ble Audi A7 og BMW 6-serie Grand Coupé.

I andre generasjon ble CLS enda bedre, men har de siste årene blitt satt i skyggen av den nye generasjonen Mercedes-modeller. Men nå er den endelig her i 3. generasjon.

Rumpa til CLS har blitt langt mindre sidrumpa enn tidligere. Dermed forsvant en særegenhet. Nå gir den oss visse assosiasjoner til Jaguar.

Og med en gang er det noe som skurrer: Bilen fremstår ikke lenger kontroversiell. I stedet er den bare pen å se på - og ser nesten aggressiv ut. Mercedes har til og med tonet ned det sidrumpa med hele bilen. Fremfor å være noe helt spesielt, visker den nesten ut skillet mellom sedan og coupé.

Det er ikke ofte man sier noe slikt, men det er nesten et problem at bilen har blitt penere: Den har blitt mindre særegen.

Var det en gigantisk tabbe?

E-klasse møter S-klasse

Rent teknisk er den nye CLS i stor grad basert på den allerede fantastiske E-klasse, men Mercedes har samtidig puttet inn veldig mye av teknologien og løsningene fra S-klasse.

S-klasse i lang facelift-utgave.

CLS i 3. generasjon.

Resultatet er at CLS i stor grad ser ut som en litt forfinet S-klasse utenpå, E-klasse innveding, mens opplevelsen bak rattet ligger veldig nær det du forventer i en S-klasse.

Mild hybrid

Testbilen vi har vært ute med bærer navnet CLS450, og baserer seg på en nyhet Mercedes dyttet ut med faceliften til S-klasse: En 3-liters, turboladet rekkesekser som yter 367 hestekrefter, i kombinasjon med det Mercedes kaller «mild hybrid» - eller EQ Boost.

Dette er et system som litt forenklet er en kraftig forsterket startmotor. I kombinasjon med et 48 volts elektrisk anlegg, kan motoren generere opp til 16 kW/22 hk og 200 Nm dreiemoment som hjelpekraft ved kraftige gasspådrag. Motoren regenererer også strøm ved bremsing.

Kreftene brukes i all hovedsak til å tette «hull» i effektkurven til bensinmotoren, særlig frem til turbotrykket er maksimalt.

Du kan følge med hvor mye hybridsystemet sparer deg på instrumentpanelet.

Det er altså ikke et fullverdig hybridsystem som gir deg mulighet til å kjøre kortere avstand på strøm, men det er Mercedes' måte å i det stille utnytte fordelene med 48 volts strømanlegg.

Dette handler ikke om å gi bilen masse krefter. I stedet er det med på å gi bilen en jevnere effektlevering, samt at bilen kan skru av motoren under kjøring når det ikke er behov for trekkraft av nevneverdig grad. Mercedes kaller dette «seilemodus».

Makeløs komfort

Å kjøre CLS oppleves på ingen måte som å kjøre noen vanlig hybrid. Både lyden og til dels karakteristikken til motoren kan lure deg til å tro at du kjører en litt lat V8-motor med eksepsjonelt jevn kraftlevering.

Mercedes kaller den nye motoren for 450, som en måte å si at kreftene ligger et sted mellom en klassisk V6-basert 400 og V8-basert 500.

Tallet fremstår riktig når det gjelder følelsen av et kraftoverskudd, men det er noe som mangler i rå aksellerasjon når du hamrer gassen i bunn. Det skjer mye, men deter ingen brutalitet.

Komfort. Komfort. Komfort. Det er alt som betyr noe i denne bilen.

CLS er en bil som ikke eier sportslige gener, selv om det er mulig å sette bilen i «Sport+»-modus. Vår testbil så faktisk ut til å bli litt forvirret ved forsøk på å aktivere denne modus. Resultatet ble ganske uforstålig «rykking» som på ingen måte virket sportslig.

Derimot er bilen demonstrativt, makeløst komfortabel.

Grus eller asfalt utgjør ikke store forskjellen i en CLS: Det er forbausende myk uansett.

Luftdempingen gjør et nummer ut av at her er det komfort for alle pengene: Det føles som om demperne overdriver, men også drar ut i tid, demping av større ujevnheter. Styringen gir liten eller ingen følelse med underlaget.

Vi har aldri opplevd en bil som hvor vi faktisk kan merke hvordan understellet jobber for å gi deg luftputebåtdempingen.

Det skjer på en måte som bare må oppleves for å forstås - og det er ganske fascinerende.

Dette følges opp av en fantastisk god støydemping, markedsledende gode seter med en rekke massasjefunksjoner - og et lydanlegg som bare Lexus' er i nærheten av å konkurrere med.

Helheten er en bil som du kan kjøre langt med. Svært langt. En milsluker av dimensjoner.

Samtidig sørger firehjulsdriftsystemet for at bilen takler utfordringer året rundt.

Nærmest definisjonen av klassisk Mercedes

Det er med et litt tungt hjerte vi konstaterer at den nye generasjonen CLS ikke oppleves like særegen som den en gang var. Dette er tross alt bilen som skapte sin egen klasse. Nå er den mer en spennende variant av E-klassen.

Men det er liten tvil om at 3. generasjon løfter bilen til helt nye høyder. For det første er den penere enn forgjengeren, men viktigere setter den en ny standard for komfort.

Dessuten fremstår det nye interiøret som en betydelig kvalitetsheving.

Det er fristende å si at nye CLS er eksempelet som bør trekkes frem hvis en ønsker å beskrive hva som er særegent med Mercedes: Kompromissløs komfort.

CLS har befestet seg som Mercedes' toppvalg for dem som ikke er mest opptatt av komforten til de som sitter i baksetene.

En virkelig «grand tourer».

