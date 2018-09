Test: VW Polo GTI  6. generasjon (2018)

Aldri har vi vært mer usikker på om en bil er terningkast 3 eller 5.

Det gode

Utrolig god plassutnyttelse



Velutstyrt



Svært brukervennlig



En kvikk motor



Gir deg en følelse av overskudd



Forholdsvis lavt forbruk ved rolig kjøring

Det dårlige

Designet begeistrer ikke



Bilen trenger et adaptivt understell



Manuell girkasse er et must på en slik bil



Klarer ikke å plante kreftene i bakken



Det grusomme

Oppnår ikke helt å begeistre



Sammenligner man dagens Golf GTI med den legendariske originalen er det ikke så mye som ligner. Bilen har blitt en halvmeter lenger, 20 centimeter bredere og nær 600 kg tyngre.

I dag må man derfor ta en titt nedover i modellspekteret til VW for å finne en bil som nærmer seg det som legenden en gang. Det nærmeste vi kommer er Polo - selv om den også faktisk er større enn den originale Golf.

Slik ser 6. generasjon Polo ut. Det er på de fleste målbare måter en strålende bil. Men fungerer den som GTI?

Og på papiret er den nye Polo GTI en bil som fremstår som den GTI-bilen man egentlig har lyst på.

Den baserer seg selvsagt på den nye 6. generasjon VW Polo, som har blitt en voksen teknologibombe. Alt du forventer av en moderne bil er på plass - og litt til.

Motoren vokser

Polo i GTI-versjon har derimot alltid vært det litt sorte fåret i Polo-verdenen. Den har havnet i skyggen for blant annet fantastiske Fiesta ST.

Og det har vært åpenbart at VW famlet litt i mørket: De har endret oppskriften hele tiden - og tidvis har ikke engang bilen vært produsert.

I forrige generasjon benyttet for eksempel Polo GTI en en 1,4-liters motor - før facelift-utgaven erstattet denne med en vesentlig større 1,8-liters variant.

Nå i 6. generasjon har tyskerne valgt å endre motor igjen: Denne gangen har de valgt den samme 2-liters turboladede motoren som benyttes i Golf GTI - og svært mange andre modeller i VW-konsernet.

De har derimot ikke ønsket å gi den like mye krefter som storebror: Nye Polo GTI yter 200 hestekrefter som mates ut på bare forhjulene. Dette gir bilen en 0-100-tid på 6,7 sekunder, noe som er 0,4 sekunder bak storebror Golf GTI Performance som har 20 prosent mer krefter fra den samme motoren.

I vår testbil skjer kraftoverføringen gjennom en 7-trinns DSG-girkasse - som ganske enkelt burde vært erstattet med en manuell girkasse. Mer om det senere.

Imponerende innvendig plassutnyttelse

Å sette seg inn i nye Polo GTI er på mange måter en overraskelse: Den er langt mer romslig enn du skulle tro, og svært godt.

Med undertegnedes 180 centimeter på sokkelesten, er det ikke nødvendig å sette førersetet i helt bakre posisjon for den optimale sittestillingen, og jeg kan greit «sitte bak meg selv» i baksetet.

I bagasjen er det også overraskende mye plass: 305 liter er for eksempel 19 liter mer enn i Toyota Yaris og 13 liter mer enn Fordi Fiesta.

Selve interiøret er moderne, velfungerende og helt åpenbart laget av designere som vet hva de holder på med.

Å kalle det oppsiktsvekkende er kanskje å dra det langt, men det er vanskelig å finne noe å klage på. Det eneste måtte være at fargebruken virker litt hard, men det er en smakssak.

Infotainmentsystemet er i seg selv det samme kjente som benyttes i de fleste modeller fra VW, Skoda og Seat, og er dermed velprøvd og velfungerende.

Polo er forøvrig den første bilen i denne klassen som også har fått heldigitalt instrumentpanel. Helheten fungerer veldig godt.

Et kompromiss som faller litt mellom alle stoler

Så langt, alt vel. Alt ligger til rette for at Polo GTI blir den ultimate moro-bilen: Et herlig kompromiss mellom praktiske egenskaper og kjøreglede.

Dessverre er det et eller annet som ikke helt fungerer sammen for å gi deg go'følelsen.

Vår første innvending er at en sportslig småbil som dette leveres med en 7-trinns automatisk girkasse, fremfor en skikkelig manuell girkasse.

Automatgir er helt sikkert noe som gjør at du kan kjøre raskere, og er også bedre for drivstofføkonomien, men det fjerner noe av den lekne kjøregleden en slik småbil fortjener.

Girkassen skaper stort sett raske girskift, men det blir så mange av dem at man aldri får de skikkelige «dragene» i turtall som gjør småbiler morsomme å kjøre - og den kan finne på å overkjøre deg hvis du velger å gire "manuelt" med girhendlene på rattet.

Girkassen skifter heller ikke alltid gir når det føles riktig - og noen få ganger får vi følelsen av at den slurer på clutchen.

Det virker også som om DSG-girkassen bidrar til at bilen spinner for et godt ord - særlig når det ikke er 100 prosent tørt på veien. Den sliter ganske enkelt med å plante kreftene i bakken.

Så har bilen fått for mye krefter? Utrolig nok nei: Vi skulle faktisk ønske at motoren var enda mer rampete når vi virkelig dro på.

Veldig mye av disse «problemene» kunne vært løst med en manuell girkasse. Den er ikke på vei til Norge.

For stiv og for myk

Det andre er problemet er at bilens demperoppsett verken fungerer optimalt for sportslig kjøring eller for hverdagskjøring. Særlig er fjæringen bak for stiv til at eventuelle baksetepassasjerer synes opplevelsen er behagelig. Det rister godt på dårlig norske veier.

Samtidig kunne bilen gjerne vært enda strammere når du virkelig skal klemme til på svingete vei.

Begge ulempene kunne VW reddet inn ved å benytte adaptive dempere, men det har de dessverre ikke valgt å gjøre. Det handler nok mye om pris - men da burde de fintunet kompromisset enda bedre.

Kos på småveier og i byen (!)

Der bilen skinner er på halvsvingete småveier der du kan skjære gjennom svingene. Der klarer den å presse frem kjøregleden, fordi du aldri presser bilen til sitt ytterste.

Dessuten er det en bil som virkelig viser overskudd i forbikjøringer, der motorens potensiale får vist sitt ytterste.

I det hele tatt er bilen ekstremt lettkjørt. Det er faktisk sånn at bilen kan engasjere ganske godt i bymiljø fordi den oppleves så smidig.

Bilen er derimot ikke leken nok til å virkelig konkurrere med for eksempel morsomme småbiler som Toyota Yaris GRMN eller Ford Fiesta ST, mens den heller ikke helt lever opp til «standard bil med stor motor»-konseptet som Audi har perfeksjonert med sine S-modeller.

Uten store feil - lever ikke opp til potensialet

Det er ganske vanskelig å oppsummere nye Polo GTI på en fornuftig måte. På den ene siden er dette en bil som på papiret skulle tilsi et sterkt terningkast 5:

Den er utvilsomt svært godt designet. Plassutnyttelsen er fenomenal, interiøret er meget godt og motoren er bredt anerkjent som en av de beste på markedet.

På en annen side tenker vi terningkast 3.

For den er ikke helt morsom nok. Ikke rampete nok. Ikke komfortabel nok. Ikke det man forventer når man vet hva Golf har å tilby når den utstyres med GTI-betegnelsen.

For hvem er det egentlig som kjøper en «hot hatch» til nesten 400.000 kroner som ikke helt lykkes i å begeistre?

