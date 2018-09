Test: VW Touareg 3. generasjon (2018)

Oppsiktsvekkende på innsiden.

Det gode

Har blitt en langt mer attraktiv bil å se på

Markedsledende infotianmentløsning

Masser av plass

Veldig behagelige kjøreegenskaper

En motor med kraftoverskudd

Et interiør som er bedre enn du forventer fra VW

Lavt støynivå

Det dårlige

Forholdsvis kostbar

Dyrt ekstrautstyr

Interiørkvaliteten strekker seg ikke helt opp til premiumnivå

Det grusomme

Kun diesel, ikke hybrid eller elbil



Så var den her, 3. generasjon av VW Touareg - den største SUV-en til folkevogn-merket.

Og la oss bare gjøre det klart med en gang: Dette er ikke noen folkelig bil. Kun én variant av bilen er til salgs i Norge. Startprisen er 953.000 kroner, og vår testbil har fått en utstyrspakke som gjør at vi snakker om 1,2 millioner kroner.

For en 5-seters dieselbil fremstår det som ganske mye penger.

Noe mer enn en folkevogn

Men den nye Touareg er et forsøk fra Volkswagen i å sikte oppover. Dette er nemlig teknisk sett ganske nært en Audi Q7 som er krympet 17 centimeter - akkurat nok til at du ikke får mulighet til å trekke opp to ekstra seter i baksetet.

Dette er derimot en bil som er enorm på innsiden. Bagasjerommet er på 700 til 810 liter avhengig av hvor langt du har skjøvet baksetene frem og tilbake.

Og ja, det er selvsagt massevis av plass i baksetene - også i bredden.

Når du kommer inn i forsetene fortsetter følelsen av at du har en overflod av plass. Bare sjekk bredden på midtarmlenet. Du kan sitte høyt og lavt, og setene har godt med innstillingsmuligheter. Det er i det hele tatt lett å finne seg til rette.

Du presenteres derimot ikke med en full premiumfølelse. Materialkvaliteten i interøret er medium-pluss. Det er en del skinn, men de har holdt tilbake. Ikke like slapt som Tesla, men definitivt ikke så luksuriøst som Audi og Mercedes.

Rattet føles direkte malplassert. Vi hadde forventet et litt mer påkostet, tykt ratt i en bil til 1,2 millioner kroner. Det er nær sagt identisk med det som sitter i en VW Polo.

En fantastisk infotainmentløsning

Men hele interiøret havner helt i bakgrunnen for bilens to fantastiske skjermer. Det virker som om VW har hentet inspirasjon fra det beste som Mercedes, Volvo og Tesla har å tilby, og har klemt det sammen til det som oppleves mest som en kommandosentral.

Det er mye skjerm i bilen. Og de er veldig gode.

Instrumentpanelskjermen er en matt 12-tommers variant av det som du finner i blant annet Passat, det VW kaller Virtual eller Digital Cockpit. Denne henger nesten sammen med hovedskjermen (Discover Premium) i dashbordet som er på hele 15 tommer. Brukergrensesnittet er en kraftig forbedret versjon av det som vi finner i andre VW-modeller, der man helt åpenbart har hentet designinspirasjon fra både Volvo og Android.

Vi er spesielt imponert over hvordan VW har klart å fylle et så stort felt med en lysende skjerm, uten at det fremstår slitsomt for øynene eller distraherende. Bruken av en veldig matt overflate er definitivt medvirkende.

Dette er uten tvil den mest brukervennlige trykkfølsomme intotainmentløsningen vi har vært borti.

Så hvordan er bilen å kjøre?

Når det kommer til kjøreegenskaper, så har VW bestemt seg for å gå for komfort - og lykkes veldig godt med det.

Dette er en stor bil, og i kombinasjon med luftfjæring som kan heve og senke bilen mer enn du noen gang vil få behov for, samt firehjulssving, får du den virkelige storbilfølelsen uten de store sportslige egenskapene.

Luftfjæringen gir deg mye spillerom på bakkeklaring.

Styringen er presis, men ikke påfallende skarp, og gir deg heller ikke overveldende mye følelse med underlaget.

Resultatet er en bil som alltid er komfortabel - også på dårlig vei. I det å være behagelig ligger det også at VW har klart å tøyle bilens krenging. Dette er ikke en balje.

Kreftene kommer fra en 3-liters turboladet V6-dieselmotor som yter 286 hestekrefter. Dette kan høres mye ut, men VW har tunet motor og girkasse på en måte som gjør at dette handler mest om de 600 Nm dreiemoment bilen yter fra 2250 RPM.

Misforstå ikke, 0-100 unnagjøres på meget hyggelige 6,1 sekunder, men bilen er på sitt beste når den skyver på fra rundt 40 km/t og oppover.

Alt dette dreiemomentet omgjøres også til trekkraft: Bilen veier i seg selv to tonn, og kan i tillegg trekke en tilhenger på 3,5 tonn.

Viser vei for de få

Touareg har ikke vært noen storselger i Norge, og heller ikke den nye utgaven kommer til å toppe bestselgerlistene. Til det er prisen for høy, og foreløpig glimrerer elmotorene helt med sitt fravær.

At dette ikke blir en volummodell, betyr på ingen måte at det er en dårlig bil: Vi snakker her om en bil som står seg overraskende godt i konkurransen med blant annet Audi Q7 og Volvo XC90.

Og infotainmentløsningen bilen har valgt, er beint fram bedre enn det meste på markedet.

Mest sett siste uken