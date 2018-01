- 80 prosent av skattekuttene går rett til eierne

President Donald Trump ville «redde middelklassen» under valgkampen, men skattereformen hjelper først og fremst de rikeste i USA.

NEW YORK (Nettavisen): Finansnæringen i USA seiler i medvind og går mot et solid 2018, mener visedirektør Frederick L. Cannon hos investeringsbanken Keefe, Bruyette & Woods (KBW), som har sitt hovedkontor på 7. Avenue på Manhattan.

- Vi gikk inn i 2018 i det vi betrakter som svært god tilstand for finansnæringen, spesielt i USA, men til en viss grad også globalt. Vi tror at det er medvind hos de fleste store økonomier rundt omkring i verden. Vi har en industri her i USA som nyter godt av brukbar vekst i arbeidsmarkedet, økende rentesatser og godsinnet kreditt. Dette er normalt de viktigste driverne for finanssektoren, sier Cannon til Nettavisen.

I eiernes lommer



Den enorme veksten i aksjemarkedet kombinert med den nylig vedtatte skattereformen, gjør at smilene sitter løst på Wall Street.

- Vi regner med at inntektene til banker og andre finansinstitusjoner vil øke rundt 12-15 prosent, basert på skattereformen, forteller Cannon, som leder researchavdelingen til KBW.

Skattereformen er president Donald Trumps største grep siden han inntok Det hvite hus for et år siden. Den hjelper imidlertid ikke den amerikanske middelklassen, som Trump under valgkampen lovte å «redde», like mye som den gjør de rike enda rikere.

- Vi ser at de fleste skattefordelene fra reformen flyter til aksjeeierne. Vi har en «skattesporer» som overvåker alle finansfirmaer for å se hva de bruker skattekuttene til. Det er noen få unntak, men generelt vil jeg si at rundt 80 prosent av de økte inntektene forsvinner på bunnlinja, sier Frederick Cannon til Nettavisen.

KBWs visedirektør er imidlertid ikke redd for at Wall Street skal dra USA – og den globale økonomien – inn i en ny finanskrise. Cannon mener at det fremdeles er solide reguleringer på plass, slik at Wall Street holdes i sjakk.

- Både når man snakker om bankene og om politikerne, tror jeg ingen ønsker at vi går tilbake til reguleringssituasjonen vi hadde før finanskrisen. Husk at finanskrisen skjedde mens republikanerne hadde kontrollen. Det var de som styrte landet da. Spesielt republikanere som har sittet lenge, ønsker ikke å gå tilbake dit. Bankindustrien er bare glad for at reguleringene ikke blir verre, glad for at de holder seg stabile, forteller Cannon.

VISEDIREKTØR Frederick L. Cannon i Keefe, Bruyette & Woods.

Gullhår-økonomi

Hos KBW regner de med at Federal Reserve vil heve styringsrenten 1-3 ganger i 2018. Det vil være positivt for finanssektoren, mener Frederick L. Cannon.

- Det er helt enkelt fordi en høyere rentesats betyr at de innskuddene de har, er mer verdt.

Cannon bruker begrepet «gullhår-økonomien» for å beskrive den nåværende tilstanden i USA.

- Det er ikke for hett, hvor vi har overflod i systemet som tvinger Federal Reserve til å sette opp renten raskt, noe som vil flate ut utbyttekurven og være negativt for sektoren. Det er heller ikke for kaldt, slik at vi går tilbake til en risiko for deflasjon og lavere rente.

- Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare. Det vil definitivt ikke vare evig. Personlig tror jeg ikke vi har mer enn to år igjen av dette godlynnete miljøet, men jeg har tatt feil før, smiler Cannon.

