- Bedre streaming-tjenester fører til mer piratkopierng

Alle Netflix-konkurrentene fører til det motsatte av Spotify-effekten.

- Det går ikke an å konkurrere med gratis.

Det var holdningen til en samlet musikkbransje i mange år etter internetts barndom, der tjenester fildelingstjeneste etter fildelingstjeneste dukket opp for å spre musikk gratis.

Etter å ha ligget i full krig med både egne kunder og internett som konsept i mange år, dukket plutselig Spotify opp. Tjenesten beviste at det ikke bare var mulig å konkurrere med gratis, men at kundene gladelig betalte for lovlige tjenester som var laget på deres premisser.

En skulle derfor tro at mye av det samme har skjedd i videoens verden med en rekke gode streamingtjenester som Netflix, HBO, Amazon og så videre.

Ifølge analyser står nå Netflix for omtrent 15 prosent av all internettrafikk - mens video totalt utgjør 58 prosent.

Førte til dramatisk nedgang - nå øker det igjen

Og i lang tid var det nettopp det som skjedde: Fra 2011 til 2015 reduserte fildelingstrafikken seg dramatisk. I Europa stod BItTorrent for hele 60 prosent av opplastingstrafikken i 2011, mens den var redusert til 21 prosent i 2015

Men skal vi tro nettverkselskapet Sandvine, som jevnlig analyserer verdens internettrafikk, er det stadig bedre utvalget av streamingtjenester for video noe som fører til at stadig flere igjen begynner med piratkopiering.

- Flere enn noen gang produserer eksklusivt innhold som bare er tilgjengelig på en enkelt streamingtjeneste eller kringkaster - enten det er Game of Thrones på HBO, House of Cards på Netflix, The Handmaid's Tale på Hulu eller Jack Ryan på Amazon. For å få tilgang til alle disse tjenestene, blir det veldig dyrt for kundene, så de velger å abonnere på en eller to av disse, og piratkopierer resten, skriver kommunikasjonsdirektør Cam Cullen på selskapets nettsider.

Disney trekker seg fra Netflix

I tiden fremover vil det foregå en ytterligere fragmentering av streaminginnhold. Disney har annonsert at de ikke kommer til å fornye sin avtale med Netflix når den går ut neste år.

I stedet vil de lansere sin egen streamingtjeneste som får navnet Disney+. Tjenesten vil få innhold fra Disneys mange divisjoner, inkludert Pixar, Marvel, Nat Geo og Walt Disney Animation Studio.

Innen Disney+ skal lanseres, skal også fusjonen mellom Disney og Fox være gjennomført. Fox-sjef Rubert Murdoch har tidligere hintet om at Fox-innhold skal trekkes fra Netflix, og det blir ikke mindre sannsynlig under Disney-paraplyen.

Dette blir prisen om du vil ha alt

Om du ønsker å henge med i svingene på det meste av eksklusivt innhold som publiseres for tiden. Under har vi samlet prisene på de mest aktuelle streamingtjenestene i Norge:

Netflix: 89-139 kroner per måned



HBO Nordic: 99 kroner per måned



Amazon Prime Video: 6 euro (ca 60 kroner) per måned



Viaplay (inkl Fox+): 119-329 kroner per måned



Dplay: 66-159 kroner per måned



TV 2 Sumo: 99-429 kroner per måned



AcornTV: 5 dollar i måneden (egentlig ikke tilgjengelig i Norge, men store mengder populært innhold)

Strim: 149-399 kroner (til dels overlappende med de andre tjenestene)

Mest sett siste uken