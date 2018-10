- For meg er det viktig at kjøper tar dette stedet videre

- Det er vemodig å selge eiendommen, sier Toro-arving Bjarne Rieber. Nå vil han finne en ny eier til det han selv kaller et mini-arboret.

- For meg er det viktig at kjøperen tar stedet videre. Holder det ved like og gjerne viderutvikler, for det er en perle på jord, sier Bjarne Rieber til Nettavisen.

Selv har han bodd på den 60 mål store eiendommen i Fana i Bergen siden hans foreldre gikk bort.

Se video med levende bilder av eiendommen nederst i saken.

Nettavisen skrev mandag at Toro-arving Bjarne Rieber selger den enorme eiendommen i Bergen.

Les: Bergens dyreste eiendom skal selges

Eiendommen blir trolig Bergens dyreste. Bygningsmassen er vurdert til 32 millioner kroner, men det er den 60 mål store tomten, med en unik hage, som gjør dette stedet unikt, og som Rieber ønsker at skal bli tatt vare på av ny eier.

Startet i 1954

SELGER: Bjarne Rieber tok over eiendommen fra foreldrene. Nå selger han den ut av familien.

- Det var min far som startet arbeidet i 1954. Han var opptatt av trær fra eksotiske land og ville bevise overfor norske landbruksfolk at man kunne få det til også på norsk jord, sier Rieber.

Fritz C. Rieber bygget familieselskapet Rieber & Søn til å bli et industrikonsern. Selskapet hadde 3000 ansatte i sju land. På sine mange reiser, tok han med seg frø og planter hjem til Norge.

I 1971 tok han initativ til stiftelsen Det norske arboret. Det ble anlagt på Milde i Bergen og dekker 500 mål og er i dag knyttet til Universitet i Bergen (les mer her ekstern lenke,pdf).

Unik ro



Men Rieber anla også et privat arboret på Fana. Her er en stor samling rhododendron, et urtidstrær fra Kina-

- Det er sydbøk fra Andesfjellene i Syd-Amerika og hemlokk fra Canada som har fått vokse i 50 år, forteller Rieber.

- Hva er din favoritt i hagen?

KUNST I HAGEN: Hagen er også fylt med mye kunst. Bjarne Rieber er åpen for at ikke alle kjøpere ønsker kunsten på kjøpet.

- Det er roen. Når man kommer ut dit etter en reise eller en dag på kontoret, så får man en indre ro og avslapping som er svært merkbar.

Selv om arboretet har uviklet seg i 70 år, er det ennå mye en ny eier kan gjøre. Mye av den 60 mål store tomten er ennå urørt.

- Selv har jeg anlagt en liten dam og et fossefall de siste fem årene, sier Rieber.

Har god tid



Han ønsker at den nye eieren skal ta vare på arboretet og utvikle det videre. Han påpeker at han ikke har dårlig tid med å finne den riktige kjøperen.

- Det er masse mark å ta av. Her kan man holde på i 100 år til, sier han.

Rieber har i flere år gått med tanken om å selge eiendommen.

- Det er vemodig, men jeg har forståelse for at neste generasjon synes det er mye å ha ansvar for. Den må stelles, ellers forfaller den.

Selv ønsker han å bruke sine eldre dager mer utenfor Norge - spesielt i deres hjem i London der kona Yvonne bor fast. Når han er i Bergen, vil ha benytte sin leilighet i Kalfaret.

- Jeg kommer til å besøke Bergen mye. Jeg har familie og venner der. Mine røtter er tross alt i Bergen, sier Rieber.

Mest sett siste uken