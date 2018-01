- iPhone X flopper, Apple halverer produksjonen av den dyre telefonen

Prisen på Apples toppmodell får skylden.

Det har i noen dager gått rykter om at salget av Apples toppmodell iPhone X går langt dårligere enn selskapet hadde håpet. Forrige uke ble det kjent at enkelte analytikere mente at produksjonen ville legges ned til sommeren grunnet sviktende salg i Kina.

Telefonen ble lansert høsten 2017 som den første virkelig store oppgraderingen av iPhone på flere år. Telefonen har gjort seg bemerket for den gode skjermen, mangel på fingeravtrykkleser og den svært høye prisen.

Og det er nettopp den høye prisen på telefon, i Norge fra 11.000 eller 12.700 kroner avhengig av lagringskapasitet, som gis skylden for manglende etterspørsel.

Ifølge Wall Street Journal planlegger Apple å produsere rundt 20 millioner iPhone X-modeller i årets første kvartal, mens planen opprinnelig var å produsere det doble.

Apple skal ha gitt underleverandører beskjed om at de kutter innkjøp av deler til telefonen med opp mot 60 prosent.

- De gjør alltid dette når ting ikke selger bra. Det er virkelig et problem, sier en kilde til avisa.

Da Nettavisen testet telefonen i fjor høst, konkluderte vi med at det kanskje var markedets beste telefon, men at det var vanskelig å forsvare prisen. Hovedutfordringen er at telefonen koster bortimot det dobbelte av konkurrenten fra Samsung.

Ifølge analytikere har den høye prisen ført til at mange rett og slett har gått for den billigere iPhone 8-utgaven, eller til og med iPhone 7(S).

Aksjekursen til Apple har falt med rundt 6 prosent de siste fem dagene.

