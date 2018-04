- Jeg ville trolig ikke blitt valgt i dag

Bill Clinton er blitt 71 år gammel, men holder fortsatt koken. - Jeg tror ikke jeg kunne blitt valgt i dag, sier han.

København (Nettavisen): USAS 42. president er på "turne" i Europa, og nå tirsdag kveld har han akkurat gått av scenen i Bella konferansesenter .

Forrige gang han var i København, mente Berlingske Tidende at han fikk 800.000 kroner for foredraget. Jeg har ikke registrert noen lekkasjer om hvor mye han for denne gangen.

Også Clinton ble regnet som "den store kommunikatoren", men han tror ikke han kunne blitt valgt i et slikt politisk miljø som i dag, "med Fox news og alle de andre".

Ikke noe stygt om Trump



- Debattklimaet er helt ødelagt. Ingen tror på noe som helst. Vi trenger noen som sier at 2 + 2 er 4, på en slik måte at alle tror det. Det har vi ikke i dag, alt blir trukket i tvil, , sier han foran 3000 ledere fra hele Europa, mesteparten forretningsmenn.

På forhånd var det spenning om demokraten som var preident i verdens mektigste land fra 1993 til 2001 ville si noe om Syria, og ukens bombetokt, men det gjør han ikke.

Heller ikke om Donald Trump, bortsett fra en gang:

- Jeg har aldri sagt noe stygt om Trump. For dette handler ikke om ham eller meg, eller andre kandidater. Det handler om hva vi vil gjøre. Hva som virker. Det er på tide vi begynner å snakke om det igjen, sier han.

Skjønt indirekte snakker han om den sittende presidenten. Han snakker om behovet for å lytte til folk. At alle de sinte folkene der ute egentlig har behov for at noen ser dem.

- Tenk om vi måtte høre på alle de sinte stemmene på Twitter hver dag. Vi ville blitt crazy! sier han, til innforstått latter i salen.

Måtte lære å lytte



Og selv om han mener at han ikke ville hatt en sjanse til å nå gjennom i dagens høylydte debattklima, forteller han gjerne om sin egen metode. Han forteller om bakgrunnen sin, fra en fattig bondegård.

- Jeg er kanskje den siste presidenten i USA som vokste opp uten innlagt vann, sier Bill Clinton.

- Jeg er kanskje den siste presidenten i USA som vokste opp uten innlagt vann. Men jeg hadde en onkel, som lærte meg at jeg måtte lære å lytte. Han spurte: Har du hørt hva jeg sa? Så måtte jeg gjengi hovedpunktene, før det var min tur.

Slik er det i politikken også, sier Clinton - og understreker igjen behovet for å lytte til folk.

- Men dette med vannet: Det er en bra historie, men som levemåte er det høyst overvurdert!

Han mener debattklimaet i USA i dag er enda mer betent enn det er her i Europa - eller i Norge.

Praktiske løsninger



- Jeg møter ofte folk som er sinte. Men i stedet for å fyre opp folk og få dem til å hate hverandre, så sier jeg: Dere har rett i at Washington har sviktet dere, men hva skal vi gjøre med det? Hvilken politikk skal vi føre?

Bill Clinton understreker at han mener politikk ikke handler om ideologi, men om praktiske løsninger. Men at mange løsninger blir valgt ut fra ideologi.

- Dere blir kanskje.overrasket når jeg sier at i de fleste årene fra 2010 til 2015 var det null netto immigrasjon til USA fra Mexico!

Stature i Kosovo



Bill Clinton hadde en bypass-operasjon i 2004, men holde godt sine 71 år. Han er svært populær i to europeiske land:

Det står en statue av ham i Kosovos hovedstad Prisitina. Og han var sentral i Langfredagsavtalen i Nord-Irland i 1998. For bare noen dager siden var han i Belfast og mottok æresbevisninger i forbindelse med 20-årsjubileet.



Men han er ikke lite populær overalt. Han og kona Hillary har fått massiv kritikk for The Clinton Foundation, som har fått nærmere 700 millioner fra Norge - i tillegg til enda større bidrag fra land som Saudi-Arabia.

Delvis er det en ideell stiftelse med formål å hindre barnedødelighet, men ble etterforsket av FBI for mulig korrupsjon i forbindelse Hillarys porsisjon som utenriksminister og presidentkampanje mot Trump.

I København snakker han varmt om arbeidet for aids-syke over hele verden, om hvordan Clinton Foundation skaffet midler til billige medisiner - legemidler som tidligere ikke hadde vært tilgjengelig for store deler av verden.

Den store hemmeligheten



Så forteller han om sin samfunnsfaglærer Vernon, som var stor og feit, og slettes ikke pen - og alle elevene lurte på hvordan han hadde ordnet seg slik en nydelig kone.

En dag fortalte læreren hemmeligheten til elevene:

- Dere kommer ikke til å huske noe av det jeg har lært dere på skolen, men dere vil huske dette: Hver dag står jeg opp, rusler inn på badet, barberer meg og ser meg selv dypt inn i øynene i speilet og sier: Vernon - du er nydelig!

