- Laveste radiolytting siden 2. verdenskrig med DAB

Milliard-investering i DAB-radio har gitt 700.000 færre radiolyttere.

Slukkingen av FM-båndet påfører norske bilister en gigantregning. Nye biler må installere DAB-radio, og mange velger også å ta kostnadene ved å få DAB i sin gamle bil.

Totalt blir regningen bare for bilistene på rundt 23 milliarder kroner, viser et regnestykke fra Nordeas investeringsdirektør Robert Næss.

Rundt 20 millioner FM-radioer må på søppeldynga. Samtidig koster utbyggingen av selve DAB-nettet rundt en milliard kroner.

Nå viser det seg at radiolyttingen faller som en sten, og det bekymrer medierådgiver Arne-Inge Christophersen i Hausmann AS, som var med på å etablere kommersiell radio i Norge for 30 år siden.

- Jeg har vært med på hele denne reisen og synes det er tragisk å se at radio ikke lenger er den kanalen det var. Det skyldes ene og alene slukking av FM og innføring av DAB - som eneste land i Europa, sier medierådgiver Arne-Inge Christophersen.

«Håpløst»

Slukkingen av FM-nettet ble vedtatt av Stortinget i 2011 og endelig gjennomført i 2017, da både NRK, Bauer Media og Modern Times Group stengte sine kanaler.

HÅPLØST: Medierådgiver Arne-Inge Christophersen synes det er håpløst at ingen bryr seg med at radiolyttingen stuper.l

I uke 28 falt radiolyttingen i Norge under 50 prosent daglige lyttere. I tillegg har DAB-innføringen skapt problemer for bilturister til Norge, som ikke får inn radio lenger.

- Håpløst å se at myndigheter og politikere ikke bryr seg overhode. Stakkars bilturister som kommer til et land der teknisk sensur er innført - FM, som virker i alle land i Europa, er så og si dødt, mener Arne-Inge Christophersen.

Han har ingen tro på radiosjefenes forklaringer om at mediekonsumet i Norge har forandret seg, og viser til at de andre nordiske landene har vesentlig høyere radiolytting - selv om også disse landene har populære strømmetjeneste som Spotify.

Under halvparten hører på radio

De offisielle lyttetallene kommer fra TNS Kantar, som lager ferske rapporter hver uke.

Fra uke 25 til 28 falt lyttingen fra 59,1 til 48,5 prosent, viser den ferske rapporten. I fjor sommer - før FM-båndet var endelig slukket - lå lyttingen på 65-70 prosent av befolkningen hver eneste dag.

FALLER: Radiolytting har falt fra 71 prosent i befolkningen til 54 prosent i fjor, og i uke 28 lyttet bare 48,5 prosent av befolkningen på radio.

I uke 28 lyttet 2,2 millioner nordmenn i gjennomsnitt på radio hver dag. I fjor sommer lå tallene på rundt 2,9 millioner - altså et fall på rundt 700.000 daglige radiolyttere.

Mest sett siste uken