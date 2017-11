- Nordmenn skyter elefanter og henger hodet opp på veggen

Anslår at et sted mellom 400 og 1000 nordmenn drar på troféjakt til Afrika hvert år.

President Donald Trumps administrasjon har vedtatt å oppheve et forbud mot innførsel av elefanttrofeer fra Zimbabwe og Zambia. Forbudet ble i sin tid innført av Obama-administrasjonen som følge av at landene ikke lyktes med å vise tilstrekkelig dokumentasjon på at de tok bevaringen av elefanter på alvor.

I Norge er det fullt lovlig med innførsel av elefanttrofeer fra land som opererer med lovlige jaktkvotesystemer, deriblant Zimbabwe og Zambia.

- Dette er tillatt så lenge det er fastsatt en kvote. Det er fullt mulig å dra på troféjakt i afrikanske land så lenge eksportstaten er tildelt kvoter, sier seniorrådgiver ved Miljødirektoratet, Øystein Størkersen, til Nettavisen.

- Det er vel i snitt tusen trofeer som tas inn fra afrikanske land i året. De aller fleste er antiloper. Mens det kan være mellom ti og tjue leopardtrofeer og noen få løve- og elefanttrofeer i året, sier Størkersen.

- 200.000 for én elefant

Vegard Eriksen i Mylla Jakt og Fiskereiser, som er den største aktøren som tilbyr nordmenn jaktreiser til Afrika, anslår at det er om lag 15 aktører i Norge som tilbyr denne tjenesten. Han understreker at det også finnes private aktører som rekrutterer kunder via Facebook.

- En kvalifisert gjetting er et sted mellom 400 og 1000 nordmenn i året som reiser til Afrika for å bedrive jakt. Det er mange som har sine egne kontakter der, sier Eriksen til Nettavisen.

Han anslår at det er mellom ti og 40 nordmenn som reiser på storviltjakt i Afrika hvert år for å jakte på de såkalte «fem store» - bøffel, elefant, neshorn, leopard og løve.

- Mange av dem som er der og skyter, vil ikke ha noe snakk om det fordi det er så mye motstand mot det. De fleste nordmenn som drar på storviltjakt, reiser nok på bøffeljakt. Når det gjelder elefant, er det ikke så mange i året, sier Eriksen.

En kunde har nettopp felt en bøffel, som er blant de store viltdyrene det felles mest av på de organiserte turene til Mylla Jakt og Fiskereiser.

Storviltjakt er derimot forbeholdt de aller rikeste.

- En elefant kan koste 200.000 kroner. Men du kan ikke oppgi en konkret pris, for plutselig er det en skadet elefant som må skytes, som de da selger billig. Og det er prisforskjeller på Sør-Afrika og Tanzania, sier Eriksen.

- Men det er nordmenn som driver med elefantjakt også?

- Ja, hvert år er det nordmenn som skyter elefanter, men det er ikke alle som legger det ut på Facebook om de er på elefantjakt i Afrika. Noen gjør det, men ikke alle, sier han.

- Vil ha elefanthodet på veggen

Eriksen sier det er fullt lovlig å ta med seg et helt elefanthode hjem til Norge etter en troféjakt i Afrika, så lenge papirene er i orden.

- Men er det noen som tar med seg elefanthode hjem til Norge?

- Noen gjør det. Hvis du drar ned for å skyte den, så vil du ha det på veggen. Det blir ettersendt, så du får det kanskje ett år etterpå. Det skal prepareres, stoppes og papirene skal være i orden, så det er en omfattende prosess, sier Eriksen.

Størkersen i Miljødirektoratet bekrefter at nordmenn har lov til å ta med seg et elefanthode hjem til Norge, så lenge dokumentasjonen er på stell. Selv har han bare opplevd at norske storviltjegere bringer med seg støttennene hjem, mens elefantskinnet brukes gjerne til trekk på møbler.

- Det høres grotesk ut, men elefantbeina kan brukes til fotskamler, sier Størkersen.

Størkersen sier at nordmenns interesse for storviltjakt i Afrika har avtatt noe den senere tid.

- Det er ikke så mye av det i dag. Det skyldes at de som har råd til det, har allerede gjort det, sier Størkersen.

Eriksen sier det er alle slags type folk som benytter seg av deres tjenester og drar på jakt i afrikanske land.

- Det er alt fra taxisjåfører til konsernsjefer som vi har som kunder. Det trenger ikke å være så dyrt. Det er for eksempel ikke så dyrt å skyte vanlige antiloper. Du kan få en god pakke hvis du har tenkt å skyte fire-fem dyr. Inkludert flybillett og alt, ender du kanskje opp på 25.000 kroner, sier han.

En kunde har nettopp felt en antilope, som er blant de dyrene som felles mest på de organiserte turene til Mylla Jakt og Fiskereiser.

Omdiskutert jakt i Afrika

Størkersen sier at elefanttroféjakten er omdiskutert på det afrikanske kontinentet, til tross for at trofé- og jaktavgiftene går til å drifte nasjonalparker og viltområder.

- Fra norsk side støtter vi bærekraftig bruk. Da har du to motpoler. I Afrika er det land som Tanzania, Kenya og Uganda som ikke vil ha elefantjakt fordi de mener det kan åpne for ulovlig handel, sier han.

- Men så har du Namibia, Sør-Afrika, Botswana og Zimbabwe. De har en majoritet av elefantene i dag og har gode bestander og god forvaltning. De ønsker å høste av denne ressursen for å skape arbeidsplasser. De mener det bør være tillat med handel gjennom kvotesystemer, sier Størkersen.

Jakt- og troféavgifter genererer store inntekter for afrikanske land. Zimbabwe skal ha tjent så mye som 130 millioner dollar på slike avgifter i løpet av det siste året, ifølge Safari Operators Association.

Trump-sønner er storviltjegere

Trump har tidligere uttalt at han ikke er noen stor tilhenger av storviltjakt, men sønnene Eric og Donald Trump jr. har vært svært aktive storviltjegere i Afrika, og har blant annet latt seg avbilde med en avhogget elefanthale. Én av Trump-sønnene har også tidligere uttalt til media at han har fått tilnavnet «Fifth Avenue Redneck» som følge av hans lidenskap til afrikansk storviltjakt.

The GOP. Here's Donald Trump Jr. holding the tail of an elephant (party symbol) that he killed. #TrumpSacrifices pic.twitter.com/FIGkcH2F0t — xoxo, Jane (@PoodleMama1966) July 31, 2016

Trumps oppheving av elefanttroféforbudet har møtt kraftig motstand blant dyrevernere.

- USA har vært en global leder innen kampen for å snu den farlige tilbakegangen blant Afrikas mest ikoniske arter som elefant, neshorn og løve. Det er beklagelig at Trump-administrasjonen er villig til å ofre denne lederposisjonen, sier Jeff Chrisfield ved African Wildlife Foundation i en uttalelse, skriver The Guardian.

- Hvordan noen makter å skyte et sånt intelligent, empatisk dyr som en elefant, er uforståelig for meg, sier direktør for organisasjonen Save the Elephants, Frank Pope, i en uttalelse.

- Men det mest bekymringsverdige er at fornyet import av elfenbentrofeer til USA kan undergrave totalforbudet på import av elfenben som er inngått av USA og Kina, sier Pope.

USA og Kina har nylig inngått en avtale om et totalforbud mot all innlandsomsetning og import av elfenben. Forbudet trer i kraft i Kina allerede ved årsskiftet. Unntaket i USA er elfenben som stammer fra lovlige jakttrofeer. I Norge diskuteres det nå å innføre regler som vil begrense elfenbenhandelen, som innebærer en sertifisering av hele støttenner, samt deler av støttenner som veier mer enn to kilo.

- Kritikken er tragisk

Motstanden av troféjakt i Afrika fikk medfart da den amerikanske tannlegen Walter Palmer skjøt løven Cecil med en armbrøst i 2015. Troféjegere har opplevd å bli hengt ut av aktivister, og et opprop om å forbyd troféjakt i Zimbabwe har i skrivende stund fått 149.000 underskrifter.

- Hva tenker du om kritikken mot storviltjakt i Afrika, Eriksen?

- Den er tragisk fordi det er troféjakt som redder dyrene fra utryddelse. Kritikerne vet ikke hva de snakker om. Der det finnes troféjakt, blir dyrene tatt vare på. Der det ikke finnes, er det lokale jegere som skyter dem ned. Det internasjonale samfunnet hadde ikke tillatt troféjakt om det var til skade for bestanden, sier Eriksen.

- Er det farlig å bedrive storviltjakt i Afrika?

- Det kan det være. Det blir også drept folk i sånn jak hvert år.

Mest sett siste uken