- Norsk banktopp kan få sluttpakke på 13,7 mill.

Norsk toppsjef forlater Danske Bank etter hvitvaskingsskandale.

Danske Bank s norske toppsjef Thomas F. Borgen går av etter den gigantiske hvitvaskingsskandalen. Hvor mye penger som er hvitvasket, er fortsatt uklart.

Borgen varslet sin avgang onsdag, samme dag som bank en la fram en granskningsrapport utført av eksterne eksperter. Borgen får med seg et tosifret millionbeløp som fallskjerm, melder Ritzau.

Også bank ens styreleder Ole Andersen går av. Både han og Borgen fortsetter imidlertid i sine stillinger inntil videre. Borgen vil først gå av når en erstatter er funnet, mens Andersen fortsetter etter eget utsagn «til oppgaven er løst».

Lukrativ sluttpakke

Borgen kan regne med å få en lukrativ sluttpakke når han nå velger å forlate banken, skriver danske medier. Når han selv sier opp, og ikke blir avskjediget eller forvist, får han i henhold til kontrakten med seg lønn for tolv måneder.

I 2017 fikk Borgen en samlet lønn på 17,4 millioner danske kroner, hvorav 11,5 millioner var lønn, 2,2 millioner var pensjon, mens bonuser i form av penger og aksjer utgjorde 3,7 millioner kroner.

I henhold til kontrakten kan altså Borgen forlate banken med minst 13,7 millioner kroner, som er grunnlønnen, ifølge Børsen.dk.

Videre vil han kunne beholde sine aksjer, samt aksjer han har fått som en del av sitt incitamentprogram, skriver avisen.

Ved utgangen av 2017 hadde Borgen 18.121 aksjer i sitt incitamentprogram og eide selv 40.902 aksjer. Det tilsvarer en samlet verdi på 9,6 millioner kroner i dagens kurs.

Nordmannen Thomas F. Borgen kunngjorde under en pressekonferanse i København onsdag at han går av som administrerende direktør i Danske Bank.

En stor ripe i lakken

I granskningsrapporten konkluderes det med at det ikke har vært mulig å fastslå hvor mye penger som er blitt hvitvasket gjennom bankens filial i Estlands hovedstad Tallinn i årene 2007–2015.

Den massive hvitvaskingen har gitt Danmarks største bank en stor ripe i lakken. Onsdag morgen falt aksjekursen med 5,8 prosent, og analytikeren Mikkel Emil Jensen i Sydbanktror ikke banken vil kunne nyte en normal hverdag med det første.

- Vi kjenner ikke til omfanget av hvitvaskingsproblemet, noe som betyr at usikkerheten kan vare. Frykten for at banken vil få enorme bøter, er fortsatt der, sier han til Ritzau.

Thomas F. Borgen (i midten) gir seg som toppsjef i Danske Bank etter hvitvaskingsskandalen.

Økokrim etterforsker

I august startet også dansk økokrim en etterforskning av hvitvaskingen i Danmarks største bank.

- Danske Banks rapport inngår selvfølgelig i vår etterforskning. Men det er viktig å understreke at den ikke står alene. Det har lenge stått klart for meg at det er snakk om en svært alvorlig sak, og det understreker Danske Bank i dag, sier statsadvokat Morten Niels Jakobsen.

For få dager siden skrev Wall Street Journal at dansk politi etterforsker transaksjoner på opptil 150 milliarder dollar (1.200 milliarder norske kroner) fra selskaper med bånd til Russland og tidligere Sovjetunionen.

Også amerikanske myndigheter har begynt å se på saken ettersom banken kan ha muliggjort russiske pengeoverføringer som er i strid med regler mot hvitvasking.

Lederen for finanstilsynet i Estland, Kilvar Kessler, sier i en uttalelse at rapporten er et bevis på mangler i bankens organisasjon. Han mener at Danske Bank har manglet balanse mellom appetitten på risiko og risikokontroll.

Varslet i 2007

I den ferske interngranskingen går det fram at Danske Bank allerede i 2007 ble advart om at det fantes lysskye kunder ved filialen. Granskerne har også kunnet fastslå at både Borgen og bankstyret visste om de mange russiske pengeoverføringene i Tallinn-filialen i 2010.

Først i mars 2017 ble imidlertid saken kjent for offentligheten. Den ble avslørt av den danske avisen Berlingske Business, som har skrevet at 53 milliarder danske kroner (68 milliarder norske kroner) kan ha blitt hvitvasket ved hjelp av bankens ansatte.

Det skal ha gitt Danske Bank en gevinst på 1,5 milliarder danske kroner, et beløp som banken nå gir til en stiftelse som skal bekjempe økonomisk kriminalitet.

Danske Banks lokaler i Stortingsgata i Oslo.

Toppsjef beklager

Borgen framholder i en pressemelding at det er riktig for alle at han går av.

- Det er åpenbart at Danske Bank ikke har levd opp til sitt ansvar i saken om mulig hvitvasking i Estland. Det beklager jeg dypt. Selv om den eksterne advokatundersøkelsen konkluderer med at jeg har levd opp til mine juridiske forpliktelser, mener jeg det riktige for alle parter at jeg går av, skriver Borgen.

Danske Bank tok over filialen i Estland i forbindelse med kjøpet av finske Sampo Banki 2006. I 2015 ble filialen stengt for ikke-estiske kunder.

Borgen (54) er født i Sarpsborg, men er bosatt i Charlottenlund utenfor København. Han var i årene 2001–2009 administrerende direktør i Fokus Bank i Norge, som var eid av Danske Bank. Han har vært Danske Banks toppsjef siden 2013.

