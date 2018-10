- Ønsker ikke mini-Manhattan på Fornebu

Kjell Inge Røkke har tegningene klare for et 60 etasjer høyt signalbygg på Fornebu, men har ikke fått ja fra Bærum kommune.

FORNEBU (Nettavisen): - Dagens reguleringsplan angir byggehøyder på seks til åtte etasjer. Dette er i en helt annen divisjon, sier kommunaldirektør Arthur Wøhni i Bærum kommune til Nettavisen om Kjell Inge Røkke og Nina Jensens foreslåtte skyskraper på Fornebu, et 60 etasjer og 200 meter høyt signalbygg nær Aker-hovedkvarteret som skal huse havsenteret World Ocean Headquarters.

Byråkrater og politikere i Bærum kommune fikk i vinter presentert Aker-eide FP Eiendoms planer på et seminar. Det var Nina Jensen, som nå er sjef for forsknings- og ekspedisjonsskipet REV Ocean, som sto for presentasjonen. Tirsdag presenteres det planlagte havsenteret på en pressekonferanse. Her vil blant andre konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker, arkitekt Gert Windgårdh, administrerende direktør Nina Jensen i Aker-eide REV Ocean og statsminister Erna Solberg være til stede.

NYE PLANER: Nina Jensen i REV Ocean og Akers konsernsjef Øyvind Eriksen presenterer planene for et havsenter på Fornebu.

Har ikke sagt ja

Kommunaldirektør Arthur Wøhni i Bærum kommune sier til Nettavisen at ingen ennå har har sagt ja til det foreslåtte høyhuset:

- Vi har hatt en ny kommunedelplan for Fornebu ute til høring, og rådmannen vil legge fram forslag til vedtak i november. Men det blir ikke fremmet noe forslag om slike byggehøyder nå, sier Wøhni.

Han vil likevel ikke lukke døra for Røkkes skyskraperdrøm:

- På noen steder på Fornebu kan det være aktuelt å diskutere høyere hus. Da blir det snakk om signalbygg som har et spesielt innhold.

- Nå er byggingen av Fornebubanen vedtatt. Er det ikke da fornuftig å bygge høyere og tettere på Fornebu?

- Jeg tror ikke det er nødvendig å bygge så mye høyere. Vi skal ikke ha et mini-Manhattan på Fornebu. Jeg tror det blir snakk om byggehøyder på 5-7 etasjer i snitt i reguleringsplanen. Men det kan bli snakk om noen unntak som bekrefter regelen. Men Fornebu er en vindutsatt halvøy, og høyhus tiltrekker seg vind, så vi må finne løsninger som fungerer, sier Wøhni.

TAK: De nye tegningene viser spektakulære planer for taket av høyhuset.

Fakta: Norges høyeste bygning

Radisson Blu Plaza Hotell ligger i Oslo sentrum og er med sine 117 meter Norges nest høyeste bygning.



Den høyeste landfaste bygningen i Norge er tårnet på Nexans-fabrikken i Halden, som er på 120 meter.



Norge har ingen skyskrapere, om man legger dagens definisjon til grunn; et beboelig høyhus på mer enn 40 etasjer og over 150 meter.

(Kilde: Wikipedia)

Skal bygge 300 boliger i året

Bærum kommune har måttet erkjenne at den gjeldende reguleringsplanen for Fornebu har gått ut på dato.

Den årlige befolkningsveksten i Bærum har nesten fordoblet seg siden de nye boligområdene ble planlagt i 1990.

Rammen for den nye planen er 11.000 boliger. 2500 er allerede bygd. Med en slik ramme skal det bygges ytterligere 8500 boliger - 300 boliger i året - de neste 25 årene.

Sentralt i planene står byggingen av Fornebubanen - t-baneforbindelsen fra Oslo, der byggestart etter planen blir i 2020 og banen kanskje blir ferdig til 2024.

Det planlegges tre sentra rundt hver av stasjonene; Fornebuporten, Flytårnet og siste stopp Fornebubanen.

Det første området blir preget av næringsvirksomhet, Flytårnet er tenkt som en kulturell møteplass mens Fornebubanen beskrives som et knutepunkt for beboere og attraksjoner.

HØYT: Tirsdag ble det presentert en modell av planene for Røkkes høyhus.

Foreslår langt høyere utnyttelse

I den nye kommunedelplanen foreslår rådmannen en «en langt høyere utnyttelse enn dagens plan, men uten at byggehøydene skal økes vesentlig».

I byområdene er det foreslått høyder på i gjennomsnitt 5-6 etasjer, i parkområdene i gjennomsnitt 4-5 etasjer og landet med 2-3 etasjer i gjennomsnitt.

Det er foreslått at regulering av høyder angis som gjennomsnittshøyder, slik at det blir variasjon og et område som er oppgitt til seks etasjer kan bygges fra tre til ni etasjer.

