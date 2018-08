Erna Solberg gjøre flere endringer i regjeringen.

Olje- og energiminister Terje Søviknes går ut av regjeringen, melder DN. Ifølge avisen skal Søviknes ha et ønske om å returnere til lokalpolitikken.

Søviknes har vært statsråd for Olje- og energidepartementet siden slutten av 2016. Han kom da fra ordførerjobben i Os kommune, som han hadde hatt siden 1999.

Torsdag er det også klart at Ketil Solvik-Olsen går av som samferdselsminister. Les bloggen fra Solvik-Olsen: - Kona stilte opp for meg, jeg skal stille opp for henne.

Landbruksminister Jon-Georg Dale blir ny samferdselsminister.

Ifølge Dagens Næringslivs kilder er det stortingsrepresentant Bård Hoksrud som overtar som landbruksminister etter Dale.

Hoksrud sitter i dag i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, men har erfaring fra regjeringsapparatet som statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Ny olje- og energiminister blir Kjell-Børge Freiberg.

Kjell-Børge Freiberg, fra Fremskrittspartiet i Nordland, blir ny olje- og energiminister etter at Terje Søviknes går ut av regjeringen.

Freiberg har i mange år vært ordfører i Hadsel i Nordland.

I 2015 ble Freiberg statsekretær i Olje- og energidepartementet. Han har siden 2017 vært innvalgt på Stortinget, og han sitter i næringskomiteen.

STØTTER KONA: Ketil Solvik-Olsen (Frp) går av som samferdselsminister for å følge familien til USA der kona Tone Solvik-Olsen skal jobbe som lege på et barnesykehus. Her er Ketil Solvik-Olsen og kona Tone Solvik-Olsen i starten av gallamiddagen på Slottet i 2014.

Ketil Solvik-Olsen (Frp) går av som samferdselsminister for å følge familien til USA der kona Tone Solvik-Olsen skal jobbe som lege på et barnesykehus.

Endringene skjer i statsråd på fredag.

Søviknes er i permisjon

Da Søviknes tok over som statsråd etter Tord Lien i 2016, gikk han samtidig ut i permisjon fra jobben som ordfører i Os. Varaordfører Marie Lunde Bruarøy (H) tok over roret inntil videre.

– Jeg antar at han vil komme tilbake til jobben som ordfører. Siden han har permisjon fra jobben, var det ikke uventet at han kunne komme tilbake. Men jeg er litt overrasket over at det skjer nå, sier Bruarøy til Bergensavisen.

Hun skulle gjerne ha fortsatt som ordfører fram til valget 2019.

– Jeg har stortrivdes som ordfører. Det har vært kjekt og lærerikt og jeg skulle ønske jeg kunne sitte ut perioden. Men jeg er ordførerkandidat for Høyre ved neste valg og tror det er en fordel at jeg har vist at det går an for Os å ha en annen ordfører enn Søviknes. For osingene var det litt sjokkartet at han ble borte etter 17 år, men det har vist seg å gå greit, sier ordføreren.

Tilbake til frisørsalongen

Trolig er Søviknes tilbake i ordførersetet mandag. Når Bruarøy da blir varaordfører, reduseres også tiden på rådhuset.

– Jeg driver også en frisørsalong, som jeg nå går tilbake til, i tillegg til varaordførerstillingen som er halvannen dag i uken.

Bent Høie søker ny jobb

Onsdag ble det også kjent at helseminister Bent Høie (47) søker embetet som fylkesmann i Rogaland, og har samtidig varslet Høyre om at han ikke tar gjenvalg til Stortinget i 2021.

Dersom Høie blir utnevnt, vil han tidligst kunne tiltre når inneværende stortingsperiode avsluttes høsten 2021.

