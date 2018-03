- Rex Tillerson fikk sparken via Twitter, vet ikke hvorfor

«Falske nyheter», skrev president Donald Trump om spekulasjonene om utenriksminister Rex Tillersons framtid for bare tre måneder siden.

NEW YORK (Nettavisen): Rex Tillerson er avsatt som utenriksminister i USA.

En kilde i Det hvite hus sier til CNN at president Donald Trump ba stabssjef John Kelly om å snakke med Tillerson fredag kveld, og at Kelly i den samtalen informerte utenriksministeren om at han ville bli byttet ut, uten å angi et spesifikt tidspunkt for når dette kom til å skje.

Det hvite hus ba Tillerson om å avbryte sitt opphold i Afrika.

Da Tillerson returnerte fra utenlandsbesøket tirsdag morgen, visste han derfor ikke at dette ville bli hans siste arbeidsdag. Ifølge Steve Goldstein i utenriksdepartementet fikk han vite dette via Trumps twitterpost tirsdag.

- Utenriksministeren hadde alle intensjoner om å bli værende på grunn av den kritiske framgangen som er gjort innenfor nasjonal sikkerhet og andre områder. Han vil savne sine kolleger i departementet og utenriksministrene han har samarbeidet med verden over. Utenriksministeren har ikke snakket med presidenten og kjenner ikke til årsaken. Han er takknemlig for muligheten til å tjene landet, sier Goldstein i en pressemelding.

CIA-direktøren overtar

Trump kunngjorde via Twitter at Mike Pompeo skal overta som utenriksminister.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018

- Jeg kom faktisk godt overens med Rex, men vi hadde forskjellige tankeganger, sa Trump til amerikansk presse noen minutter senere, og henviste blant annet til Iran-avtalen.

Ifølge The Washington Post sa Trump samtidig at han har vurdert dette «i lang tid».

Så sent som 1. desember kritiserte Trump mediespekulasjonene om at Rex Tillerson kom til å få sparken som utenriksminister for å være «falske nyheter». Amerikansk presse har ventet på dette helt siden det kom ut at Tillerson omtalte president Trump som «åndssvak».

The media has been speculating that I fired Rex Tillerson or that he would be leaving soon - FAKE NEWS! He’s not leaving and while we disagree on certain subjects, (I call the final shots) we work well together and America is highly respected again!https://t.co/FrqiPLFJ1E — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1. desember 2017

I sosiale medier spekuleres det også i hvor tilfeldig det er at Tillersons avgang kommer etter at han kritiserte Russland etter at en russisk spion ble forgiftet i Storbritannia.

- Det var Russlands verk. Jeg kan ikke begripe hvorfor noen vil gjøre en slik handling, men dette er et giftstoff vi er kjent med og som ikke finnes mange steder, sa Tillerson ifølge The Associated Press på vei fra Nigeria.

Personlig assistent eskortert bort

Tillersons avgang er den femte i Trump-administrasjonen på kort tid.

Lederen for USAs nasjonale økonomiske råd, Gary Cohn, gikk av i forrige uke etter at Trump annonserte tolltariffer på stål og aluminium. Hope Hicks annonserte sin avgang som kommunikasjonsdirektør i slutten av februar. Josh Raffel ga seg som talsmann og rådgiver for Trumps seniorrådgiver og datter Ivanka Trump omtrent samtidig, og mandag ble Trumps personlige assistent John McEntee sparket og eskortert fra Det hvite hus.

- Vi hører at McEntee etterforskes for alvorlige øonomiske lovbrudd, opplyser CNN.

Det har lenge vært kjent at Trump kommer bedre overens med Mike Pompeo, skriver The Washington Post, som legger til at dette skal ha irritert Tillerson. Den avsatte utenriksministeren skal også ha irritert seg over at Trump avtalte toppmøte med Nord-Korea uten å involvere ham.

Pompeo går dermed fra sin post som CIA-direktør. Han erstattes der av Gina Haspel, som blir den første kvinnelige lederen av CIA noensinne.

