- Røkke frykter torpedo og har leid inn livvakt

En tidligere sjef for beredskapstroppen passer på finanskjendisen.

Kjell Inge Røkke (59), mangemilliardæren fra Molde, føler seg truet og har leid inn hjelp, skriver Dagbladet. Pengeinnkreveren Jan Erik «Jannik» Iversen (60) hevder angivelig at Røkke skylder ham penger.

Politiet har siktet Iversen for grov utpressing. Han ble arrestert 29. januar i år og varetektsfengslet i fire uker, men er nå løslatt fra varetekt.

Avisen rapporterer at Anders Snortheimsmoen, som tidligere var sjef for beredskapstroppen i Norge, derfor i fjor høst ble ansatt for å passe på finanskjendisen. Han skal ha gjort flere sikkerhetsmessige grep som gjør at Røkke lever ganske normalt.

- Politiet gjør en god jobb. Når det gjelder øvrig sikkerhetsopplegg, ønsker vi av naturlige grunner ikke å gå inn på det, sier Røkkes advokat John Christian Elden.

HJELPER RØKKE: Tidligere sjef for beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen.

Kunsthandleren Per Orveland (68) forteller til Dagbladet at han «for flere år siden overleverte penger fra Røkke til Iversen», og hevder at Røkke skylder ham penger.

Han fikk ifølge en VG-artikkel i 2013 fire millioner kroner av Røkke, noe som ifølge Orveland var nedbetaling av gjeld og ifølge Røkkes advokat Elden var økonomisk støtte.

Orveland var tidligere samboer med Røkkes avdøde ekskone Kari Monsen Røkke. Han hevder at han ikke kjenner til konflikten mellom Røkke og Iversen.

«Jannik» Iversen avviser via sin advokat, Benedict de Vibe, påstandene om at han har fremsatt trusler mot Røkke.

