– Stor interesse for leiligheten du kan snakke med

Denne leiligheten er kanskje teknofiles våte drøm. Se hele leiligheten i videoen over!

Finn-annonsen på leiligheten i Gamlebyen i Oslo har fått mange til å klikke, og det kanskje med god grunn.

I tillegg til et interiør utenom det vanlige, så har toppleiligheten i 4. etasje et stemmesystem hvor man kan justere alt fra lyssetting i forskjellige rom, skru TV-en av og på eller skylle ned etter doen for deg.

– Interessen har vært ekstrem. Annonsen har snart 16.000 visninger. Vanligvis har vi rundt 3000 visninger på en annonse for en bolig i Gamlebyen, sier eiendomsmegler Ansh Chattree i PrivatMegleren Rodeløkka til Nettavisen.

Chattree forteller at det allerede er mange som har bestilt prospekt.

– Det som gjør den unik er at du har mulighet til å snakke med boligen. Du kan be den skylle ned etter deg etter toalettbesøk. Du kan få den til å slå på «romantic mode» på soverommet sånn at man får duft og spennende lyssetting, fortsetter han.

Den 56 kvadratmeter store leiligheten er er forberedt for Google Home. Et system der man kan stemmestyre en rekke funksjoner. Det betyr at man på sikt kan man se for seg at den blant annet kan bestille pizza fra sofaen uten at de som bor der trenger å løfte så mye som en finger.

Leiligheten er i fjerde etasje i en bygård som ble bygget i 1889. Selgeren vil ha 4 millioner kroner for hjemmet som er fylt til randen med duppeditter.

