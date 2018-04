- Trump-leiren frykter at FBI har opptak fra Cohen-samtaler

Advokat Michael Cohen hadde for vane å ta opp samtaler han hadde.

NEW YORK (Nettavisen): Mens gradestokken hopper oppover her på østkysten av USA, blåser det fremdeles friskt i Washington, der leiren til president Donald Trump nå bekymrer seg for at FBI skal ha fått tak i opptak som kan være skadelige for den berømte tvitreren.

Nå handler det ikke om opptak av en bestemt hotellseanse i Moskva, selv om tidligere FBI-direktør James Comey i sin kommende bok «A Higher Loyalty» forteller at Trump under en middag de to hadde lurte på om Comey kunne etterforske – med sikte på å avkrefte – påstanden om at russerne sitter på videoopptak som viser prostituerte og urinering.

Trump var ifølge Comey opptatt av å overbevise førstedamen Melania om at dette ikke har skjedd.

Det handler i stedet om lydopptak. Trumps personlige advokat Michael Cohen har ifølge The Washington Post for vane å ta opp samtaler han har, og det bekymrer Trump-leiren etter at FBI mandag gjennomførte razziaer i Cohens hjem, kontor og hotellrom her i New York.

- Vi har hørt at han hadde en predisposisjon for å gjøre opptak. Nå lurer vi på «hvem tok han opp? Lagret han dette et sted hvor de faktisk ble konfiskert fra? Fant de opptakene», sier en av Trumps rådgivere til The Washington Post.

Cohen har ikke kommentert saken.

- Det var vanlig praksis for ham å ta opptak, sier en kilde som forteller at Cohen ofte spilte av opptak for ham som Trumps advokat hadde gjort av samtaler med andre Trump-rådgivere.

PRESIDENT Donald Trump angriper tidligere FBI-direktør James Comey.

Det er høyst uvanlig at FBI gjennomfører razziaer hos advokater, ettersom det er et komplisert juridisk veikart å navigere i. Når det likevel ble gjort i dette tilfellet, er det høyst sannsynlig fordi FBI har klart å legge fram overbevisende dokumentasjon overfor en dommer om at det har skjedd lovbrudd her og en razzia kan fremskaffe bevis. FBI måtte også få godkjennelse av justisdepartementet først.

Føderale agenter vil for øvrig ikke automatisk få tilgang til opptakene. Ettersom razziaen gjelder en advokat, går et spesialteam først igjennom det beslaglagte materialet for å avgjøre hva som er relevant for etterforskningen og hva som ikke er relevant. Agentene vil kun få tilgang til det som havner i kategorien relevant.

- Hvis du er på jakt etter bevis, finnes det ikke noe bedre enn folk som snakker i et opptak, sier Nick Akerman, en av juristene som jobbet for påtalemyndighetene under Watergate.

Trump har på sin side kommentert James Comeys bokutgivelse. På Twitter, selvsagt. Der forteller 71-åringen som så langt har ytret 1432 løgner eller feilaktige påstander at Comey er en «bevist løgner som lekker».

James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. april 2018

....untruthful slime ball who was, as time has proven, a terrible Director of the FBI. His handling of the Crooked Hillary Clinton case, and the events surrounding it, will go down as one of the worst “botch jobs” of history. It was my great honor to fire James Comey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. april 2018

- Han løy til Kongressen under ed. Han er en svak og løgnfull drittsekk som var en forferdelig FBI-direktør, noe tiden har vist, skriver tvitreren.

Frustrasjonen kan komme fra de mange bokdryppene som er å finne i amerikansk media nå. Comey har gjort et intervju med George Stephanopoulos i ABC som sendes søndag, som kanalen har offentliggjort noen små utdrag av. I ett av dem snakker Comey om nettopp det at Trump ville at han skulle få bukt med påstandene i Christopher Steels dossier om at han hadde en uvanlig interaksjon med prostituerte på et hotell i Moskva.

- Og så sa han noe som forstyrret meg, for han sa «Hvis det er bare én prosents sjanse for at min kone tror at dette er sant, er det forferdelig». Jeg husker at jeg tenkte «Hvordan kan din kone tror at det er én prosent sjanse for at du var sammen med prostituerte som urinerte på hverandre i Moskva? Jeg er et menneske med mange feil, men det er bokstavelig talt null sjanse for at min kone ville trodd at noe slikt var sant om meg. Så hva slags ekteskap med hva slags mann har din kone hvis hun tenker at det bare er 99 prosent sikkert at du ikke var det? sier Comey i intervjuet.

Mest sett siste uken Sjekk prisen på Oslo-leiligheten: - Dette er helt unikt