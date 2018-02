– Dette er svindel satt i system

Helge Rong raser mot flyselskaper som putter kundenes penger i egen lomme.

På lavprisbilletter som ikke blir brukt kan man søke om å få tilbake de myndighetspålagte passasjeravgiftene. Det er de færreste som gjør.

Det betyr at flyselskapene, i tillegg til billettinntektene, kan putte flyskatter og avgifter i egen lomme.

Da Helge Rong ble alvorlig kreftsyk, måtte han avbestille flere flybilletter hos Norwegian. Reiseforsikringen betalte tilbake flybilletten minus avgifter, for de skal man altså selv søke om å få refundert.

Det var lettere sagt enn gjort.

– Jeg har avbestilt billettene, men Norwegian orienterte meg ikke om at jeg må søke om å få avgiftene tilbake, sier Rong til Nettavisen.

– Lureri



Nettavisen har fått se chat-samtalen Rong har hatt med flyselskapet. Til tross for at han opplyser i samtalen om at selskapet har plikt til å refundere avgiftene, så svarer ikke selskapet på dette. Det mener han er en bevisst strategi. Flyselskapene tar pengene selv.

– I mitt hode er det renspikket lureri, sier Rong.

– Men har ikke du som passasjer et ansvar for å lese vilkårene når du kjøper en billigbillett?

– Jeg vet at jeg har rett til å få tilbake skatter og avgifter, men det som er problemet her, er at flyselskapene gjør det så veldig komplisert å få tilbake disse avgiftene. Det er enkelt å kjøpe billetter og tilleggsprodukter, men når man skal gå motsatt vei, ja, da blir det vanskelig. Jeg synes det er utrolig urettferdig, sier han.

Nettavisen har vært i kontakt med flere lesere som forteller om at det er vanskelig å kreve tilbake avgiftene på de såkalte billigbillettene. En av dem er Stener Østgaard.

«Grunnen til at nordmenn er "sløve" er at de er uvitende om hvordan man går frem. Det står lite eller ingenting om dette på selskapenes sider, hvilket ikke forundrer meg særlig», skriver Østgaard i en e-post til Nettavisen.

OPPGITT: Helge Rong synes det burde gå automatikk i refusjon av passasjeravgiften på såkalte billigbilletter.

«Eneste grunn til at de holder dette tilbake er at de faktisk tjener på å ikke returnere avgiftene, noe som er urettmessig. Blir det derfor en automatisk løsning på refundering, vil jeg tro at prisen på "Lowfare" og "SAS Go" vil stige noe for at de skal kompenseres for merarbeid», fortsetter Stener Østgaard.

Ingen tidsfrist



Helge Rong er enig. Han mener det burde være en enkel sak for flyselskapene å tilbakebetale avgiftene.

– Det er med bare å kreditere avgiftene tilbake til kredittkortet som ble brukt ved betaling. Det kan ikke være et stort problem. Dette handler kun om vilje. Flyselskapene gjør det tungvint for oss for at de skal få beholde pengene. Jeg velger å kalle dette for svindel satt i system, fortsetter han.

Norwegian opplever ikke at passasjerer synes det vanskelig å finne ut hvor man kan henvende seg for å få refusjon av de myndighetspålagte skattene og avgiftene.

– Alle som har rett til å få tilbake skatter og avgifter, får det. Dessverre har jeg ingen tall på hvor mange som søker om å belaste skatter og avgifter, men de fleste vet det, og det er mange som søker det hver måned og får pengene tilbake, skriver presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian i en E-post til Nettavisen.

Hun forteller at selskapet ikke har noen begrensninger for når man kan søke om refusjon av skatter og avgifter.

MANGE HAR BELØP TILGODE: Simen Berntsen Rudi i Sparebank 1 Gruppen tror det er få som kontakter flyselskapet for å få refundert skatter og avgifter.

Få krever pengene tilbake



Sparebank 1 Gruppen, som blant annet blant annet tilbyr kredittkort med avbestillingsforsikring, bekrefter at flyselskapene sparer penger på nordmenn som ikke kjenner sine rettigheter.

– Mange er ikke kjent med at de har krav på å få tilbakebetalt skatter og avgifter fra flyselskapet – selv på lavprisbilletter, skriver informasjonssjef Simen Berntsen Rudi i Sparebank 1 Gruppen i en e-post til Nettavisen.

– Vi har mulighet til å se alle avbestillinger som foretas innenfor Europa blant våre kunder, og se hvor mye som trekkes ut i forbindelse med skatter og avgifter. Trolig er det kun et lite antall av disse kundene som kontakter flyselskapet for å få refundert skatter og avgifter, fortsetter han.

